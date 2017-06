Asegura Yunes no usar aeronaves oficiales

El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, negó haber utilizado aeronaves oficiales durante el sexenio de Javier Duarte, actualmente preso en Guatemala por desfalcos al erario y delincuencia organizada





Este miércoles, el ex Mandatario detenido aseguró en un supuesto comunicado que Yunes y su hijo, el Edil de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, habían usado naves pertenecientes al gobierno durante su administración.







Esto debido a que la Fiscalía de Veracruz acusa a Duarte de viajar en un helicóptero oficial siendo ex Gobernador para huir del estado.







"Es absolutamente falso que yo haya usado una aeronave oficial durante el Gobierno de Javier Duarte, no las uso ni hoy que soy Gobernador", afirmó Yunes en un mensaje a medios.







"Duarte, si es que él hizo la declaración, pretende enlodar, pretende ensuciar a alguien que lo llevó a prisión. Es un presidiario. Es una persona que le hizo un enorme daño a Veracruz", fustigó Yunes Linares.







El Mandatario panista indicó que su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez si utilizó una aeronave oficial en el pasado sexenio por una emergencia.







"La única ocasión en que la familia Yunes usó una aeronave oficial en el Gobierno de Duarte fue el 2 de febrero del año 2012. Mi hijo Miguel Ángel Yunes Márquez fue atacado por un grupo armado entre Álamo y Castillo de Teayo, lo rescató la Marina Armada de México y lo trasladaron en una aeronave oficial a Xalapa", detalló.