Bloquean vías por arrestos en Michoacán

Detenciones de miembros de una célula delincuencial, entre ellos un presunto cabecilla, desataron bloqueos carreteros y quema de vehículos en varios puntos de los Municipios de Buenavista y Aguililla





Los cierres se registraron en el Puente de La Herradura, en la comunidad de El Recreo, localidad de La Huina, y en las poblaciones de Las Colonias, San Juan de los Plátanos y Pinzándaro.







Fuentes policiales informaron que fueron incendiados vehículos de carga y autobuses de pasajeros, además de llantas y troncos.







Se reportó que la causa de los bloqueos fue el arresto de dos hombres y una mujer, a quienes les aseguraron armas y por lo menos una unidad.







Los tres detenidos fueron identificados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) como Belisario A., Víctor Manuel A., y María José C., a quienes agentes capturaron en el Municipio de Buenavista, en la localidad de Zimanca.







La dependencia detalló que los arrestados estaban en posesión de cartuchos, armas de fuego y cantidades no especificadas de cocaína, cristal y metanfetamina.







El Ejército mexicano y la Policía estatal actuaron para deshacer los bloqueos carreteros; la SSP precisó que las vialidades fueron ya reabiertas.







Además, dos tiendas de conveniencia fueron atacadas con bombas molotov en Apatzingán.







Uno de los negocios, que fue dañado completamente por el fuego, está ubicado en las Avenidas Joaquín Amaro y Francisco I. Madero, en la Colonia Centro.







El otro, en el que sólo resultó afectado el acceso, se localiza en la Avenida Constitución de 1814, en la Colonia Lázaro Cárdenas.







Bomberos apagaron los incendios, mientras que no se reportaron detenidos por estos hechos.