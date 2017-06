Continúa ola de violencia en Reynosa; hay 4 detenidos

La ola de violencia que vive Reynosa por la disputa de la "plaza" que sostienen grupos criminales, dejó este miércoles un saldo de un ejecutado, y por lo menos cuatro presuntos integrantes del crimen organizado, detenidos en tres hechos distintos.



El primer hecho se registró a las 13:20 horas, cuando en el boulevard del Maestro, a la altura de la colonia Loma Linda, policías estatales lograron detener a dos integrantes del crimen organizado que huían de la justicia con intercambio de disparos.



Los presuntos delincuentes huían en un sedan blanco, pero chocaron contra un camión de pasajeros sobre los puentes conocidos como "gemelos" entre los fraccionamientos Loma Linda y Módulo 2000.



Se confirmó que en este percance solo una mujer embarazada resulto con lesiones, pero que no ponen en riesgo su integridad.



Hombres armados irrumpen en clínica de Pemex



Más tarde Hombres armados irrumpieron en el Hospital Regional de Pemex; personal médico activó el "Código Café", y las autoridades reaccionaron, logrando capturar a dos de cuatro presuntos delincuentes.



Ejército, Marina, Seguridad Física de Pemex y demás fuerzas policiales, sitiaron e ingresaron al complejo médico ubicado en la colonia Petrolera para proteger las personas y buscar a los delincuentes.



La alarma de "peligro inminente", se dio por parte del personal médico alrededor de las 17:20 horas.



Derechohabientes y personas en condiciones de poder hacerlo, fueron evacuados sin contratiempos. No se reportan víctimas de ninguna índole por el momento.



El "Código Café" o "Doctor Brown", es una clave internacional en hospitales, cuando hay un peligro latente por parte de un paciente violento o un extraño en contra de enfermeras, médicos o pacientes.



Desconocido ejecutado afuera de restaurante



Para concluir la jornada de violencia hombres armados ejecutaron a una persona hasta el momento desconocida a las afueras de un conocido restaurante de mariscos localizado sobre la calle 20 entre las colonias La Cañada y Las Fuentes.



La victima vestía pantalón beige y playera celeste, no fue identificado. Personal de Servicios Periciales, levantaron el cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes.