Crean grupo de autodefensas en QR y el Gobierno lo reprueba

El líder del Congreso de Quintana Roo, el panista Eduardo Martínez Arcila, se pronunció en contra de la pretensión de presuntos grupos de autodefensa en la entidad. Explicó que es grave que se pretenda vulnerar el estado de derecho con llamados alarmantes.



"No puede exigirse respeto a la ley violando la propia ley", insistió. El legislador sostuvo también que "en lugar de buscar colocarse como una estrella del internet, aquellos quienes han llamado al uso de la violencia deben respetar y colaborar con el trabajo de las instituciones, las cuales están trabajando por la seguridad de los ciudadanos".



El empresario Carlos Mimenza, a través de un video difundido en sus redes sociales, advirtió la creación de presuntos autodefensas en Quintana Roo, anunció que reprobó el propio gobierno del estado y un amplio sector empresarial de la entidad aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



Ante este pronunciamiento el líder del Congreso del Estado dijo que "es absolutamente reprobable que haya personas que busquen con estas declaraciones generar discordia entre la sociedad. La violencia que viene de los propios ciudadanos está totalmente injustificada".



"Lejos de hacer estas manifestaciones irresponsables, todos los quintanarroenses debemos trabajar con los diferentes órdenes de gobierno, con la sociedad civil organizada para que cada quien, en su ámbito, cierre las puertas a la delincuencia. Los llamados a hacer justicia por propia mano no tienen cabida en un estado en donde las instituciones tienen presencia y funcionan", sostuvo.



Martínez Arcila afirmó que es grave que un ciudadano haga denuncias como las planteadas y no presente un solo dato para sustentarlas.



"Debemos ser sumamente cautelosos con la información que se ha dado a conocer. Es grave que se viole la ley, pero es más grave aún incitar a la ciudadanía a sumarse a esa violencia, a llamarlos a la desobediencia, a provocar que sean partícipes de delitos de algún tipo. Eso no se puede ni se debe permitir. Hay que cerrar el paso a esas expresiones que llevan a la anarquía", comentó.