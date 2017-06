Exterminan jauría tras la muerte de 4 personas y 22 amputados

Más de 50 perros han sido sacrificados por pobladores de Toluca, tras las constantes agresiones de jaurías que han dejado un saldo de cuatro personas fallecidas y 22 amputadas en varias comunidades de la capital mexiquense.



Margarita Castañeda, familiar de Cristian "N", una de las víctimas mortales, pidió al Cabildo de Toluca implementar brigadas permanentes para capturar sólo a los canes agresores.



Además, pidió que se realicen jornadas de esterilización constantes para controlar la reproducción de perros en pueblos como La Crespa, San Mateo Otzacatipan, Geovillas de la Independencia, San Pedro Totoltepec y el Bordo de las Canastas, donde se han registrado casos desde hace tres meses.



Al respeto el alcalde de Toluca, Fernando Zamora Morales, indicó que los culpables de estos ataques son dos jaurías, lideradas por dos perros de pelea que aún no se han podido capturar debido a su entrenamiento y a la facilidad con la que escapan.



"Son cruzas de perros de pelea que alguien con perversidad los entrenó y los dejó libres", señaló el edil.



Reprobó las acciones de algunos protectores de animales quienes, aseguró, han amenazado de muerte a los familiares de las víctimas de los perros y han colocado cámaras de video vigilancia en el Centro de Control Animal, sin embargo, afirmó que ya están trabajando en controlar la situación.



De acuerdo con Zamora Morales, han sido capturados 41 canes durante los operativos realizados por el personal Centro de Control Animal municipal, los cuales han tenido acompañamiento de asociaciones protectoras de animales para certificar que los perros sean bien atendidos.



"No me preocupan las manifestaciones, me preocupa que dejemos libres a perros que ya aprendieron a comer carne humana. Siempre vamos a interponer la vida de un ser humano ante la vida de un animal", dijo el edil.