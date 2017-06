Niegan fianza a 'chapodiputada' en EU

La Corte federal del sur de California negó hoy una fianza a la ex diputada local por Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López, detenida en la frontera entre Tijuana y San Diego cuando intentaba cruzar para ir de compras a Estados Unidos.



La ex legisladora enfrenta cargos por conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía de EU.



Por la acusación, la mexicana podría enfrentar un mínimo de 10 años en prisión o, incluso, cárcel de por vida.



Sánchez López fue arrestada el 21 de junio pasado cuando intentó cruzar a Los Ángeles, California, con una visa cancelada, se señaló en la Corte de San Diego.



Debido a que la ex funcionaria intentó escabullirse el día de su arresto, la Corte le negó la fianza para seguir su proceso en libertad.



La Fiscalía relató a la Magistrada Barbara L. Major que los agentes tuvieron que "taclearla" al percatarse de que la mujer intentaba subir unas escaleras para escapar.



Su próxima cita ante la Corte se programó para el 20 de julio.



REFORMA publicó que la ex diputada ha sido vinculada con Joaquín "El Chapo" Guzmán, según indagatorias que posee el Gobierno de Estados Unidos.