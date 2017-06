Trump estaría orgulloso; levantan muro en graduación

Directivos de un Colegio de Bachilleres ubicado en Cozumel, Quintana Roo, organizaron una fiesta de graduación para el alumnado y colocaron en el salón del festejo un muro de madera para dividir a estudiantes que pagaron la ceremonia de quienes no, lo que constituye un acto de discriminación que derivó en la apertura de una queja de oficio por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO).



De acuerdo con los hechos denunciados en diversas redes sociales, una empresa privada fue contratada para organizar la ceremonia de graduación de las y los estudiantes de Bachillerato, en realizada recientemente en el Centro de Convenciones.



La empresa fue la encargada de hacer la distinción entre quienes pagaron y no la cena, mediante brazaletes, además de poner una cerca para que las y los estudiantes que no realizaron el pago junto con sus familias, fueran separados de quienes sí pagaron.



Al respecto, el ombudsman estatal, Harley Sosa Guillen, indicó que al tratarse de una ceremonia del Colegio de Bachilleres para la entrega de certificados a integrantes de la generación 2014-2017 de ese plantel, se presume la responsabilidad de autoridades de ese colegio por incurrir en actos que se presumen discriminatorios.



"Ellos pueden decir que fue la empresa, pero las autoridades del plantel entregaron documentación oficial, o sea, no debieron haber permitido este acto que a todas luces es discriminatorio", declaró en entrevista.



Sosa Guillén informó que se abrió una investigación para corroborar los datos recabados y convocó a los estudiantes afectados y sus familiares a que acudan a la Visitaduría Adjunta en Cozumel para que ratifiquen la queja y se puedan obtener más elementos para la resolución que corresponda.



El presidente del organismo expresó que ya se dio vista de lo sucedido al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, puesto que el caso involucra a una empresa, por lo que al tratarse de un ente privado es la instancia nacional la cual debe determinar su probable responsabilidad.



"Emitimos una medida cautelar (VA/COZ/065/06/2017) para evitar que en próximas graduaciones se repitan hechos como éste y pedir a la Dirección General del Colegio de Bachilleres que se prevengan actos discriminatorios en eventos sucesivos", mencionó.



Explicó que nadie debe incurrir en actos que segreguen, excluyan o distingan a personas por su condición económica, social, racial, física o cualquier otro que afecten su dignidad humana.



Usuarios de redes sociales denunciaron el caso y consideraron que es "peor que el muro de Trump, pero en Cozumel", de acuerdo a los escrito por el ciudadano Salvador B.



Quienes comentaron lo sucedido condenado ron el acto de discriminación y algunos criticaron al plantel del Colegio de Bachilleres, dirigido por Jesús Aguilar Arechiga.