Trump orgulloso por acuerdo con México

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el acuerdo azucarero con México, y dijo que será muy bueno para ambos países.

Agregó que por muchos años no hubo un pacto sobre el azúcar, lo que lastimó a su país.







"El nuevo acuerdo azucarero negociado con México es muy bueno para México y EU. Por muchos años no hubo un acuerdo, lo que lastimó a EU", escribió desde su cuenta en la red social.







Estados Unidos y México anunciaron este mes un acuerdo de principio sobre el pacto.







Tras oponorse inicialmente al esperado acuerdo, la industria azucarera estadounidense anunció su apoyo al mismo a principios de este mes.







The American Sugar Alliance, que representa a los productores y procesadores de azúcar en Estados Unidos, dijo al Departamento de Comercio que respaldará el ajustado acuerdo, que intenta poner a la industria mexicana en conformidad con la ley estadounidense.







"Hemos tenido conversaciones productivas con el Secretario de Comercio Wilbur Ross la semana pasada, y reconocemos que él está 100 por ciento dedicado a poner un fin a la pérdida de empleos y otros daños causados por las prácticas depredadoras comerciales mexicanas", indicó Phillip Hayes, portavoz de comercio del grupo, en un comunicado.







Los productores de azúcar estadounidenses estiman que han perdido más de 4 mil millones de dólares porque México inundó el mercado con azúcar subsidiada.







La industria azucarera nacional estadounidense presionó entonces por un acuerdo luego de que en 2014 un pacto fallara.







El nuevo acuerdo alcanzado por ambos Gobiernos, el pasado 15 de junio, reformuló un pacto alcanzado en el 2014 y evita impuestos sobre las importaciones estadounidenses de azúcar desde México, el principal proveedor extranjero del lucrativo mercado de 11 millones de toneladas.