El reto que enfrentan los millennials

No todo es miel sobre hojuelas para esta generación. Sus integrantes se enfrentarán a cambios importantes en el mercado laboral y deberán tomar medidas para no quedar rezagados.

Para 2025 los llamados millennials o "Generación Y" representarán el 75% de la fuerza laboral a escala mundial. Esto quiere decir que el peso de muchas economías recaerá sobre los hombros de jóvenes que actualmente estudian una carrera universitaria, quienes se enfrentarán a situaciones no del todo halagadoras. Para empezar, la automatización y la inteligencia artificial amenazan con imponer el mundo laboral en ciertos sectores. Pero no todo son malas noticias. Estos cambios también traerán consigo nuevos perfiles laborales para los cuales los profesionistas deberán desarrollar nuevas habilidades.

Los millennials crecieron con la idea de que “todo es posible”, y con la convicción de que lo importante es trabajar en algo que te haga feliz. Eso no está mal. Sin embargo, la realidad “pega”. Aun cuando en general los millennials están muy familiarizados con el uso de la tecnología, muchos no saben realmente cómo funciona, a diferencia de los integrantes de la Generación Z, quienes adquieren de forma más natural habilidades como codificación y programación. Esto podría ocasionar que muchos millennials se vean desbancados por la siguiente generación “si no se ponen las pilas”.

Por ello, es importante que se enfoquen en desarrollar estas habilidades:

Capacidad para resolver problemas complejos

Pensamiento crítico

Creatividad

Gestión de talento

Inteligencia emocional

Capacidad para tomar decisiones

Capacidad de negociación

Flexibilidad cognitiva

Desde luego, no estamos descubriendo el hilo negro. Sin embargo, es importante que no olvidemos centrarnos en estas habilidades. También hay que tomar en cuenta que lo realmente necesario es la educación continua. Atrás quedaron los días en los que un profesionista podía conformarse con aprender bien su oficio y vivir así el resto de sus días productivos. Ahora más que nunca es necesario mantenerse actualizado, al día, sin importar la profesión que se tenga.