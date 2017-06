Movistar tendrá que indemnizar a sus clientes por daños en 2010

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó a Telefónica Movistar a indemnizar por daños y perjuicios a 19.7 millones de clientes que tenía en 2010.

La Primera Sala de la Corte resolvió que la empresa incumplió el contrato de adhesión que tenía ese año con fallas en el servicio, lo que motivó una acción colectiva.







Para que consumidores estén enterados, la Corte ordenó a un magistrado federal que condene a Telefónica Movistar a tener, durante todo un año en sus oficinas comerciales, un aviso con redacción simple en que se indique a todos sus clientes de servicio de telefonía móvil contratado en 2010, que tendrán un año para hacer valer sus reclamaciones.







El formato para la reclamación deberá ser elaborado por la Profeco y repartido en oficinas de la empresa.







La fórmula para calcular la indemnización que fije el magistrado deberá ser sencilla, de tal modo que no se obligue a cada consumidor a probar afectaciones en lo individual, ya que esto sería imposible de ejecutar.







"Si se advierte que de 100 por ciento de llamadas no fueron completadas 0.5 por ciento y se cayeron el uno por ciento, no es dable considerar que ello afectó únicamente a 1.5 por ciento de consumidores", ejemplificó la Corte.







"Por el contrario se debe considerar que afectó a todos los consumidores en 0.5 por ciento y uno por ciento del total de llamadas de cada consumidor".







La acción colectiva fue iniciada en 2011 por Profeco.







Telefónica fue consultada pero omitió comentar.