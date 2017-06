Confirmarían en 48 horas identidad de calcinados

Los restos humanos que fueron localizados en la cajuela de un automóvil calcinado en un predio despoblado de Apaseo el Alto serán analizados por médicos especialistas en genética con el fin de lograr su identidad plena.



De manera oficial los cuerpos permanecen como no identificados y será en un lapso de 48 horas cuando se tenga los resultados del estudio, ya que los restos se encontraban en avanzado estado de calcinación. También se desconoce la causa de su muerte.



Esto luego de que se informara que los fallecidos podrían ser dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscritos a la unidad de homicidios de los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.



De acuerdo con Israel Aguado Silva, subprocurador de Justicia de la región “c”, hasta el momento no tienen conocimiento de la existencia de policías que se encuentren en calidad de no localizados dentro de la corporación estatal.



“Se está revisando esa línea de investigación, no tenemos el reporte de personas desaparecidas en el interior de la corporación, estamos haciendo la fijación a través de las pruebas genéticas para descartar o confirmar cualquier identidad de personas”, dijo el funcionario.



Después del hallazgo, los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Celaya donde serán analizados por medio de muestras genéticas que serán comparadas con otras para lograr reconocerlos.



Con respecto al automóvil en donde fueron encontrados los cadáveres, las autoridades informaron que no pueden establecer todavía que se trata de un vehículo oficial, luego de que no fue posible encontrar el número de serie.



Fuentes cercanas a la investigación comentaron que los mismos integrantes de la AIC y algunos agentes del Ministerio Público se encuentran consternados por el suceso y dan por hecho que se trata de sus compañeros.



También se informó que la última vez que tuvieron contacto con los oficiales fue a las 12 de la noche del martes y antes de su desaparición estuvieron realizando labores de investigación en la comunidad de San Antonio Calichar de esa ciudad.



Fue a las 6:30 de la tarde del miércoles cuando se informó sobre un vehículo calcinado en una zona conocida como Las Liebres, cerca de la comunidad de Santa Cruz de Gamboa, ubicado a la salida a Jerécuaro.



Se trataba de un automóvil marca Nissan tipo Sentra, blanco, sin placas de circulación, en el cual se hallaron en el interior de la cajuela, restos humanos correspondientes a dos personas. Había dos cráneos y diversos huesos quemados.



Por los indicios encontrados, se presume que el vehículo junto con los cuerpos, fueron incendiado con un combustible aún no establecido, en el transcurso de la madrugada del martes para miércoles.