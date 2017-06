Obras públicas que pueden planearse sin causar tanto caos vial

No hace falta ser muy inteligente para saber planear los tiempos y los movimientos de una obra causando el menor daño posible mientras se hace, al mayor beneficio posible cuando se termina la obra pública.



Tenemos varias experiencias que nos pueden ilustrar del daño que le causan a los comerciantes del Centro Histórico, cada vez que reparan el piso, tardan demasiado pareciera que hay una conspiración para beneficiar los centros comerciales en detrimento de los comerciantes locales.



Está muy bien, que cada Ayuntamiento quieran mejorar Celaya, corrigiendo los errores de la pasada administración, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Gerardo Hernández, 2006-2009 se arregló la glorieta del Bulevar y el Eje Nororiente ampliándola donde pusieron la estatua de la virgen de la Inmaculada Concepción, arreglando la jardinería dándole realce pero no han pasado ni 11 años y están arreglando la misma glorieta haciéndola más chica y funcional.



Sin embargo, si tenemos un Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal ( Copladem), y la Secretaría de Obras Públicas, cómo es posible que no calculen bien para que las obras no las vuelvan hacer malgastando el dinero de los contribuyentes y además, causando un caos terrible en esa zona. Y en otras zonas, por ejemplo, están cambiándole el pavimento a la calle del Carmen, yo me pregunto, ¿por qué cuando cambiaron el pavimento desde Guadalupe hasta la esquina de Obregón no lo hicieron hasta Juárez? El pretexto es típico que no había los recursos y por ese error de planeación los ciudadanos están pagando doble los errores con el caos vehicular y las brocas que se arman entre los conductores como lo que está pasando también con las obras del Eje Norponiente que deberían terminarlas lo más pronto posible.



Aunque el Ayuntamiento quiera economizar por el coste que es más caro pero se tiene que cambiar la manera de hacer las obras públicas lo más rápido posible trabajando día, noche, fines de semana y días festivos cuando estamos hablando de avenidas principales como es el Centro Histórico, el Bulevar, los Ejes y algunas otras calles importantes de la ciudad que sería obligatorio trabajar las 24 horas todos los días.



Incluso, calculo que es mucho más barato construir un puente en 6 meses que en 4 años como sucedió con el famoso puente de la esperanza que cruza las vías del tren entre 2 de Abril y el bulevar. Pero como el dinero es de los impuestos ¿a quién le importa cuánto cuestan las obras y cuanto se tarden? Los ciudadanos de Celaya hemos tenido mucha paciencia con nuestros irresponsables Ayuntamientos que le han causado un perjuicio a muchos comercios que han cerrado, incluso hubo muertos porque el tren bloqueaba el paso de las ambulancias en cualquiera de los cruces ferroviarios.



Es tiempo, que el Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal, (Copladem) y la Secretaría de Obras Públicas se profesionalicen y calculen bien las obras; yo me pregunto, ¿el túnel o puente deprimido que parece una tripa que cruza las vías en el Bulevar y 2 de Abril será suficiente en el año 2050? Qué te preocupas si ese túnel no está bien planeado ya lo arreglarán cuando lo necesiten los ciudadanos.



Esa es la manera irresponsable del Ayuntamiento, que no trabajan con visión ni profesionalismo a largo plazo, solo les interesa parchar el Bulevar cuando es una de las arterias más importantes que deberían embellecer con prados entre cuadra y cuadra algo similar como el prado que está afuera de la cafetería Starbucks al Oriente.



Hay que recordar que todo se puede hacer como romper un record mundial pavimentando una calle en 3 días y haciendo un puente en 4 meses como el que tenemos en el Bulevar y 2 de Abril.



Nada es imposible cuando se trabaja 24 horas al día, para no perjudicar a los ciudadanos, ya que cuando hay conciencia política que es imperativa para realizar cualquier obra beneficiando y causando el menor daño posible, al mayor beneficio posible cuando se termina la obra pública.