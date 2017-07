Una extraordinaria obra teatral se presentó en el Teatro de la Ciudad, con la participación de dos grandes actores Maribel Guardia y Sergio Goyri, ambos dan vida a la historia de “Los hombres son de martes y las mujeres de venus”.

Una historia que primeramente se presentó en un monólogo donde el también actor Sergio Goyri tuvo una participación, ahora en puesta en escena regresa con la compañía de la actriz Maribel Guardia y quien ha hecho una excelente mancuerna en el escenario.

Una adaptación del libro de John Gray, teniendo en escenario a dos grandes actores donde harán ver que las relaciones no deben ser una lucha, La tensión, el resentimiento o el conflicto solo existen cuando no existe comprensión mutua y es por esto que mucha gente se siente frustrada en su relación de pareja o esposos, aman a sus compañeros pero cuando hay tensión no saben qué hacer para mejoras las cosas.

Es así como a través del drama, los actores invitaron a los presentes a reflexionar a través de este texto donde más de uno se identifico con las diversas situaciones que irán narrando y actuando Maribel y Sergio.

Por último se toca el tema de la comprensión entre pareja, el respeto, devoción, admiración, confianza, aceptación, entre otros que desde luego toca el corazón de los asistentes.

Con un lleno total las dos funciones de esta obra fueron todo un éxito en la ciudad de Irapuato, Guanajuato en el Teatro.