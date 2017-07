A juicio de Herculez Gómez, ex jugador del Puebla, la Selección Mexicana jugó "contra 11 alemanes y millones de malinchistas".

El ex delantero de Estados Unidos remató en su cuenta de Twitter "así está cab…".

Esa publicación de Gómez tuvo 873 retuits, 496 respuestas y dos mil 642 "me gusta".

Algunos usuarios de dicha red social criticaron al hoy comentarista y le pidieron que se fijara en la realidad del balompié nacional.

Híjole.. me queda claro que hoy El Tri jugó en contra de 11 Alemanes y millones de MALINCHISTAS. Así está cabron. — herculez gomez (@herculezg) June 29, 2017