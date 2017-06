Trae Esteman a León su ritmo colombiano

Desde Carla Morrison hasta Bomba Estéreo: Esteman mostrará sus colaboraciones y el sabor colombiano en el Maybach Concert Hall.

Como parte de su participación en el Circuito Indio, Esteban Mateus Williamson habló sobre la primer gira a los rincones de México.

“Nos hicieron parte de esto porque hace rato quería hacer una gira para acercarme a más ciudades a las que no he tocado en México; ha sido una gira de bienvenida, porque hace 3 meses que vivo en Ciudad de México, y digamos que fue un cambio de base. He tenido una respuesta muy bonita por parte de mis fans aquí, y mi disquera Universal Music México”, platicó vía telefónica con am.

Esteman y su Esteband han colaborado con artistas como Natalia Lafourcade, Carla Morrison y Li Saumet de Bomba Estéreo. En León, presentará nuevas canciones en vías de la preparación de su tercer disco.

“Estamos presentando un tema nuevo, que no es precisamente del próximo disco sino más bien un tema que es parte de un tributo a Los Tres de Chile, donde participan Caloncho, Mon Laferte, está a punto de salir, pero nosotros estamos presentando la versión de la ‘Espada y la Pared’ en vivo”, adelantó.

Gracias a su canción viral “No te metas a mi Facebook”, Esteban ganó popularidad en México; ha sido reconocido por su habilidad de transportar al público a diferentes épocas y emociones con las melodías contagiosas y la autenticidad de sus letras, los arreglos, el baile, el teatro, el vestuario.

El país será crucial para la creación de su tercer proyecto.

“Estamos empezando a encontrar esa identidad musical, ya tengo varias canciones escritas. Posiblemente vamos a sacar un sencillo en el siguiente semestre, pero estamos trabajando en eso”.

Los colombianos están de moda y para Esteban, es momento de aprovechar esta buena racha.

“Está pasando algo muy especial, desde la música más comercial hasta lo más indie en Colombia y hay que aprovecharlo; nos están abriendo los brazos en otros lugares y uno de esos es México, siento que hay una hermandad entre colombianos y mexicanos y para mí ha sido algo que definitivamente me llevó a vivir aquí”, finalizó.

El precio para este show hoy a partir de las 8 de la noche es de 180 pesos.