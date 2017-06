*** MÁRQUEZ NO VA



El gobernador Miguel Márquez Márquez no viajó ayer a la Ciudad de México para participar en la reunión con los suspirantes a la candidatura presidencial por el PAN y a la cual convocó su dirigente nacional Ricardo Anaya.



*** LOS ASISTENTES



A la reunión que se llevó a cabo en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional solo asistieron los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Luis Ernesto Derbez, además de Margarita Zavala y Ernesto Ruffo.



*** OTRO AUSENTE



Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla, se disculpó con su dirigencia por no asistir, ya que tenía que atender otros compromisos que tenía, en el extranjero.





*NO LO DESCARTEN



Para los detractores del Gober que no ven con buenos ojos la posibilidad de que se lance por la Presidencia de la República, más vale que ni se emocionen, pues su inasistencia a la reunión de ayer no significa que se esté descartando para la contienda electoral.



*INDECISO



Marquez Márquez no ha declarado rotundamente que no va, pero tampoco dice que sí, lo deja todo en el aire pero cada vez es menos el tiempo que le falta para decidir.



*RAZONES DE PESO



Por lo pronto ayer le era casi imposible viajar a la Ciudad de México. Su agenda se complicó primero por la visita al terruño del secretario de Salud federal, José Narro Robles, y luego porque tuvo que atender junto con el alcalde Héctor López Santillana la contingencia que dejaron las lluvias que afectaron cientos de viviendas una noche antes.

***MUY CUATES



Por cierto, la visita del secretario José Narro Robles, a Guanajuato fue de “camaradería”, y aunque oficialmente venía a inaugurar el Centro Estatal de Tamizaje y un congreso de Pediatría, el funcionario federal no ocultó su alegría de venir al estado, a León, y de visitar a su “amigo”, como llamó al gobernador Miguel Márquez Márquez.



*PASEO MATUTINO



Antes de participar en los eventos programados, ambos funcionarios recorrieron la ciudad en helicóptero, vieron el avance de hospitales y hasta aterrizaron con Antonio “La Tota” Carbajal”.



“Vimos algunas instalaciones, bajamos cerca de aquí en un espacio apropiado, vi a uno de los héroes de mi niñez, a “La Tota”, don Antonio, la labor que hace... no le pregunté si mejor Curtidores o León, pa’ qué me meto en problemas, si mejor le hablo de la Selección Mexicana”, dijo Narro.



*HALAGOS MUTUOS



Narro Robles no perdió oportunidad para expresar en sus diversas intervenciones públicas durante la gira que Márquez Márquez es su amigo, que le tiene afecto y que le consta la calidad humana que tiene el Mandatario, quien en sus intervenciones le devolvió los halagos.



*AMISTAD



“Miguel tiene un compromiso con la gente, lo conocí como candidato, como secretario, una y otra vez he podido constatar la calidad humana de Márquez, el interés que tienes, el apoyo a los alcaldes.



“Mi gratitud, yo le digo lo mismo, los cargos van y vienen, inician y usted tiene en mí un amigo”, le dijo en una de sus intervenciones Narro Robles al Gobernador de Guanajuato.



*CERO COMPETENCIA



Por lo menos ayer no hubo competencia y es que según ha trascendido, al igual que Miguel Márquez Márquez, José Narro Robles se ha perfilado por el PRI para la candidatura a la Presidencia de la República, pero ayer no se hablo de eso, sólo de la amistad que los une.

***PRESIDENCIA LEGISLATIVA



La diputada Beatriz Hernández Cruz es la nueva presidenta del Congreso. La salmantina coordinará la Diputación Permanente, la cual tendrá la responsabilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones.



*YA HAY FECHA



El periodo extraordinario de sesiones está previsto para el próximo 17 de julio, el objetivo es cerrar con los pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción. Este podría ser el último periodo para algunos diputados locales, pues el proceso electoral arranca en septiembre y se dice que muchos de ellos tienen aspiración por un nuevo cargo de elección popular. Algunos quieren reelegirse, otros quieran brincar a otro puesto.