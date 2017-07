¿Cuál es la presión correcta para tus neumáticos?

Presión de neumáticos



P. Tengo un Passat V6 2016 y de vez en cuando enciende el testigo de llantas bajas. Al revisar la presión de las mismas, estas están correctas a las libras que indica el fabricante del auto, sin embargo el técnico de la llantera me mencionó que deben de ir al 80 por ciento de la presión máxima que indica el neumático, no la que indica Volkswagen, la cual es muy diferente. ¿Cuál es la presión correcta?.



R. Si usted trae las llantas con las que fue equipado su auto originalmente, póngale lo que marca el manual del propietario o las indicaciones que trae en la calcomanía de la puerta. Si usted presuriza sus llantas en un 20 por ciento menos, tendrán un desgaste anormal, calentamiento de los neumáticos y un control en estabilidad y frenado diferente del vehículo. Volkswagen pensó mucho para instalarle las llantas con las cuales el auto tuviera su mejor comportamiento y el fabricante de las llantas las produjo con la fórmula que diera el mejor rendimiento, adherencia y seguridad, pero también tuvo que pensar en cual debería ser la presión correcta para su funcionamiento y esa es la presión que viene en el manual del propietario y no la que dice el técnico de una llantera. Tampoco deseche la idea de llevar su auto a la agencia para ser correctamente diagnosticado y no esté fallando alguno de los componentes del sistema.





Seguimiento y pregunta



P. Un gusto saludarlo de nuevo, le comento que mi Cadillac SRX 2006 con 300 mil kilómetros que tenía "volante duro" hace cosa de un año, le mandé reparar la cremallera y la bomba hidráulica en un taller modesto de Guadalajara como se lo informé, y funciona muy bien después de ese tiempo. Ahora me sorprendió con otro achaque esta semana: al dar marcha encendió el motor solamente, no bajaron los vidrios, ni radio, ni aire acondicionado y la palanca trabada. Después de varios intentos, quise sacar la llave y no salió. Después de unos 10 minutos de pronto se activó todo. Hasta me hizo pensar que alguien la hubiera desactivado a control remoto. Traigo esa inquietud, ¿Qué me aconseja?.



JESÚS OCEGUEDA



R. Conversé con mi amigo el Ingeniero Walter Peters especialista en Cadillac y Hummer, comentó: Lo que puede suceder es que hay una interrupción del Bus de datos (este Bus de datos o CANBUS lleva la información entre módulos) y en este caso, no hay información del tren motriz con la computadora de la carrocería, de ahí que la palanca se bloquee. Al estar intercomunicados es necesario revisar que realmente esté esa comunicación, ya sea en la propia línea del Bus, además de la entrada y salida de cada uno de los módulos que se intercomunican entre sí. Esto no es trabajo para un taller modesto, se requiere de revisar líneas y continuidades, con los diagramas eléctricos y la experiencia para interpretarlos. Deseche la idea que alguien le esté haciendo la “maldad” de tener por ahí algún otro control remoto y lo esté activando.







Productos milagro



P. Este es el archivo original de información referida, gracias y espero sus atinados comentarios. PAULINO ÁLVAREZ NAVARRO



R. Hago una aclaración sobre esta pregunta: El lector ha enviado un folleto que habla sobre un aditivo para gasolina en tabletas, que elimina los depósitos de carbón, ahorra combustible, incrementa la potencia, reducción del CO2, etcétera.



He hablado de algunos de ellos como “productos milagro” y fundamento mi opinión en el hecho de que en todos mis años de experiencia y con los clientes que utilizaron estos productos, dejaban de utilizarlos porque en realidad no les funcionaban.



No hay pruebas notariadas o de instituciones aquí en México, que avalen los beneficios de ahorro, las cuales se las solicité a más de cuatro de estos fabricantes y nunca llegó alguna; eventualmente muchos conductores le agregan a su gasolina un limpiador de inyectores o un acrecentador de octanaje, y eso no está mal, de vez en cuando. Pero gastar 400 pesos cada mes y medio, ya dependerá del usuario, yo, no lo veo necesario. Ya empiezan algunas gasolineras, como una instalada en Ciudad Satélite, a incorporar en la gasolina sus propios aditivos que también aseguran, tienen el mismo resultado, si como usted le pusiera sus pastillas o el botecito de aditivo.







Reparación de transmisión automática



P. Cada semana leo con interés su Buzón Automotriz, siempre encuentro cosas nuevas que aprender. En el Buzón del pasado 24 de junio de 2017, el señor Ambriz le expone un problema relacionado con la transmisión automática de su Volvo.



Tengo el mismo problema con el auto de mi esposa, un Jetta con 137 mil 900 kilómetros. Se compró en agencia y todos los servicios se los realizan en la misma. En el diagnóstico que me entregaron, no registra fallas, pero al pasar de segunda a tercera, la transmisión "patea". ¿Podría recomendarme un taller confiable, en la Ciudad de México?



ABEL CARRANZA



R. Que gusto saber la utilidad de la columna. Tomando referencia de otros lectores a quien también he hecho esta recomendación y sabiendo que han obtenido buenos resultados, busque en Internet Importadora Isao, que tiene su taller en Eje Central Lázaro Cárdenas en la Colonia Narvarte.







Más sobre el arranque del auto con clima.



P. Quiero si me lo permite reforzar su comentario. Es acerca de que el mayor desgaste de cualquier motor es en el primer encendido por la mañana y debido sobre todo a la ausencia de aceite en el motor. Para contrarrestar esta situación y con la intención de informar a los lectores, acudo a usted para hacer de su conocimiento que ya de un tiempo atrás existe en el mercado un excelente lubricante con patente de origen Alemán denominado PROKTIVE. Tal producto se define como “ una película permanente de lubricación APM+ que no escurre y protege los metales en todo momento. Protege y facilita el arranque en las mañanas cuando el motor esta en seco y se produce el 78 por ciento del desgaste del motor”. En lo particular usado este producto en mis vehículos por alrededor de 20 años con excelente resultado, sin preocuparme por los arranques matinales y con clima sobre todo en este verano al que nos estamos enfrentando. Es por eso que me dirijo a usted para hacer pública esta información tan importante para la conservación de los motores.



ROBERTO HINOJOS



R. Agradezco nos siga en esta columna. Mi opinión acerca de los aditivos tanto de aceite como de gasolina son reservados. He visto motores que con solo hacerles sus cambios de aceite conforme indica el manual o el mismo auto, como el caso de BMW, sus kilometrajes rondan los 200 mil, sin nunca haberles puesto ningún tipo de aditivo y también he oído lo mismo con nuestros amigos taxistas. ¿Y por cierto, que será eso de película APM+?]]>