Avalan entre errores venta de dos predios

Las prisas de la fracción panista en el Ayuntamiento de Celaya los llevó a exhibir errores y opacidad en el tema de la venta de terrenos aprobados esta semana por la Comisión de Hacienda.





Mientras en la comisión se aprobó un dictamen que señalaba que el predio ubicado en el ejido Rincón de Tamayo sería vendido a José Alberto Montoya Torres por la cantidad de nueve millones 612 mil 350 pesos, en pagos diferidos de ocho meses, en sesión de Ayuntamiento se pretendió pasar con pago de contado.





En cuanto al terreno asignado a la empresa Coprice, propiedad del ex oficial mayor, Jorge Solís, en comisión se votó la venta a precio de ocho millones 216 mil 733 pesos, pagando siete millones y medio de contado y el resto en especie. En el Ayuntamiento el dictamen iba con pago en efectivo.





Esto provocó que los priistas, Jorge Montes y Montserrat Vázquez, así como la de Nueva Alianza, Hilda Samaniego, reclamaran el cambio y acusaron una alteración en el documento.





Tras no poder justificar lo anterior, el alcalde, Ramón Lemus, pidió un receso de 10 minutos, lo cual no fue suficiente, por lo que el dictamen se regresó a comisión.





Para apresurar las cosas, la comisión se llevó a cabo a la una y media de la tarde y una sesión extraordinaria de Ayuntamiento a las dos y media.





La priista Montserrat Vázquez también exigió que el dictamen fuera exhibido completamente para conocer los términos del mismo, a lo que la presidenta de la Comisión de Hacienda, María Eugenia Mosqueda, se negó y fue respaldada por el voto de los panistas.





“¿Por qué la premura?, ¿por qué la voracidad para enajenar?, no malbaratemos, ante las prisas por sacar este asunto, la impresión que dejan a la ciudadanía es la urgencia de satisfacer intereses particulares”, dijo.





Vázquez afirmó que para que las ventas fueran legales debieron haberse ofrecido mediante subasta pública, y el precio fijado por el órgano colegiado, pero fue ignorada, y por mayoría se aprobó la venta finalmente con pago de contado.

“Fue error humano”



Pese a las fallas mostradas en sesión de Ayuntamiento, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, defendió a la síndico, María Eugenia Mosqueda, presidenta de la Comisión de Hacienda y sus integrantes.





Esto luego de que una alteración al dictamen, discusiones, opacidad y una sesión extraordinaria la tarde de ayer alargaron la decisión en la que se señalaron varias inconsistencias.





“Está haciendo su trabajo, creo que hubo un error humano que se va a aclarar, es la de mayor productividad”, comentó el primer edil.





Aunque el pasado miércoles, Lemus comentó que la empresa Coprice comprará uno de los terrenos, ésta vez negó que se tuviera compradores. Esto incluso cuando los mismos dictámenes ya señalaban el nombre de particular y la empresa.





“Se regresan a la Comisión para que haya total claridad. No tienen comprador, el Ayuntamiento no va a etiquetar a un comprador determinado, que tengan o no es algo secundario.





“No podemos dictaminar etiquetando a una persona, que quede claro, hay interesados en comprarlos”, dijo.