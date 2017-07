Democracia a la medida

Si, a la medida de los gobernantes del turno sean del partido que sean. Todos casi sin excepción, cuando están en el poder, buscan su beneficio personal o de grupo por sobre el legítimo interés de la ciudadanía. La democracia que vivimos en México es simulada.

Si, se aparenta ante todos y ante el mundo que vivimos en una verdadera democracia pero no es así. Lo peor de este engaño, es el autoengaño, porque es tanta la simulación y la mentira que nos la llegamos a creer que realmente vivimos en un país democrático. La alternancia en el poder se da muchas veces por pactos entre partidos y el gobierno: “Te doy este Estado a cambio de que avales esta ley en la cámara de de diputados y/o senadores”. O “dame estos feudos políticos a cambio que te apoye en la elección presidencial”. Y así es como se va desvirtuando la falsa democracia que tenemos. Lo que acaba de pasar en los Estados de Coahuila y el Estado de México, con los fraudes electorales al Pan y a Morena, son un fiel reflejo de que si no hay pacto, hay fraude electoral. En el Estado de México se dio un descomunal fraude electoral y yo veo que los de Morena no están lo suficientemente enojados para reclamar un triunfo que les pertenece. O al menos sus dirigentes parece ser que ya se resignaron a perder. Si esto fue así, yo preguntaría ¿a cambio de que cedieron el triunfo al Pri? ¿No que López Obrador es muy combativo? ¿Le llegaron al precio? Porque es evidente ante la opinión pública nacional e incluso internacional, que no han hecho la resistencia civil que por derecho cívico les corresponde para inconformarse y reclamar un triunfo legítimo que obtuvieron.

Ya he señalado, en anteriores artículos, como se maquinó y realizó el fraude en ese Estado. El papel blanco que se metía en una urna, la de gobernador y la boleta electoral se guardaba y se entregaba a priístas que esperaban y que, a cambio de ella pagaban 500 o mil pesos. La cruzaban a favor del Pri, se la entregaban a otro ya marcada, este la depositaba en la urna electoral y les volvía a entregar otra boleta sin marcar y a cambio recibía dinero y así sucesivamente. La compra de votos a cambio de despensas o dinero, el fraude en las propias casillas y se llegó hasta el descaro que no cuantificaron correctamente las sumas de las casillas y el total fue a favor del Pri, cuando no era así y cualquiera que tuviera una calculadora a la mano lo podía comprobar.

La corrupción de este pueblo empieza por el fraude electoral, ya que de esta forma llegan al poder personas que realmente no fueron elegidas, sino que su elección fue producto del fraude electoral y las componendas entre partidos. ¿Entonces qué autoridad moral tienen estas personas que llegan al poder así, para combatir a los delincuentes si ellos son los principales delincuentes? ¿Qué delito es mayor, robar un banco o un carro con el riesgo de perder la vida, o robar el poder y el dinero del pueblo impunemente sin riego? El ladrón de cuello blanco no expone su vida para robar. Nada más firma cheques o hace transferencias en lo oculto de su despacho para que de forma inmediata un dinero pase de una cuenta del gobierno a una cuenta privada.

El súmmum de la corrupción o lo máximo de ella llegó hace pocos días en forma callada y con una pequeña noticia casi imperceptible en el interior de los periódicos. Pocas personas la vieron y si lo hicieron, no le dieron la importancia debida. Resulta que el miércoles pasado los seis ministros de la Corte avalaron la “ley de cuates” para prolongar el mandato de los nuevos magistrados electorales y con esto, le acaban de dar la puñalada mortal a nuestra falsa democracia. El máximo Tribunal que es la ultima e irrevocable instancia para calificar las elecciones, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y si esta instancia está sujeta a la política y no es un árbitro imparcial, pues con esto se le dio el golpe mortal a lo que pudiera quedar de democracia en este país. Luis Fernández, Presidente del consejo de Participación por México dijo que esta decisión exhibió que la política le ganó al derecho y que esto pone en evidencia que las designaciones se realizan con una lógica de cuotas por lo que se pierde credibilidad en las elecciones del próximo año. La senadora Martha Tagle expresó por su parte que esta resolución se da cuando los magistrados tienen en sus manos validar las elecciones del Estado de México y Coahuila.

Este pesado lastre pesa sobre todos los ciudadanos, por eso es responsabilidad de todos, seguir trabajando para que realmente tengamos una verdadera democracia.

POSDATA UNO.- Lo peor que nos pudo haber pasado ya nos pasó, porque ya vemos esta terrible violencia que nos azota, como normal. Nunca se había visto esta situación y organismos internacionales encargados de monitorear la violencia en el mundo, ya califican a nuestro país como de los más violentos.

Esto que nos está pasando es el justo castigo por la pérdida de valores morales. Este es el fruto podrido de la inmoralidad y corrupción que padecemos. Si queremos terminar con la violencia e inseguridad, debemos darnos prisa en revertir los anti valores y poner en práctica los verdaderos valores morales.

POSDATA DOS.-Por fin las lluvias llegaron y acabaron con el terrible calor que nos agobiaba. El agua es vida para las siembras y para el beneficio de los sufridos y trabajadores hombres del campo.

