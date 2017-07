“El Frente Amplio Democrático”

En medio de la campaña en el EdoMex, Coahuila y Nayarit, Ricardo Anaya, señalado de abusos en el uso de publicidad política y Alejandra Barrales, sorpresiva y millonaria inversionista inmobiliaria en U$A, siendo trabajadora y de izquierda, propusieron aliarse para el 2018.

En esas cosas de la política de las que no tengo la menor idea, el PAN y el PRD se enfrentaron en el EdoMex favoreciendo al candidato del PRI al dividir el voto, en tanto, con un candidato que nada tiene que ver con los postulados de izquierda y es casi la otra cara de los postulados éticos y morales del PAN, se aliaron en Nayarit y ganaron... Está bien, estimado lector, no lo quería escribir, pero si insistes recordaré que el PAN, con una candidata mediocre, Josefina Vázquez Mota, cuestionada en su honorabilidad y abandonada por la dirigencia y el PRD con el cuasi desconocido Juan Zepeda, que ahora quiere ser Presidente (¿?), apenas alcanzaron el 3º. y 4º. lugar, atrás de Morena y del PRI… ¿Qué no fue atrás del PRI y de Morena, ya que ganaron los tricolores?, te estarás preguntando mi estimado y sacrificado lector; pues en mi opinión ¡No!, y no porque tenga alguna preferencia entre el PRI y Morena que por cierto puso una candidata, Delfina, cuyo liderazgo, honestidad y capacidad fueron exhibidos en sus limitaciones y excesos, sino porque dada la diferencia tan pequeña y la vergonzante forma en la que el PRI engañó a las mujeres con la mentada tarjetita rosa que les permitiría cobrar su “lealtad” partidista con un ingre$o si el tricolor ganaba,… y éjele que fue mentira, engaño, cochupo, tranza, artificio, trampa, artimaña, timo, estafa, fraude y todo lo que quieras añadir, como es común en los priístas, con la refinación de cinismo, impudicia, procacidad, sordidez, desdoro, soberbia, altivez, altanería, más lo que quieras añadir, que distingue al nuevo PRI de EPN y sus secuaces, incluido su cínico y deshonesto Presidente de Partido, Enrique Ochoa, pues en mi opinión, no compartida por el INE, el PRI perdió…

¿Pobres mujeres engañadas por el PRI? ¡Para nada! ¿Pendejas? ¡Sin duda!, además de apátridas, deshonestas, convenencieras y antidemocráticas… Pero estaba en otra cosa, en ese bodrio sin ton ni son que publicitaron Anaya y la Barrales a media campaña 2017, con un objetivo poco claro, que parece irse dilucidando: Buscar la alianza PAN-PRD para que Ricardito compita con la ventaja que no tuvo Chepina, en el 2018 y para que la Barrales conserve el D.F. (hoy CdMx) para el PRD, porque según me enteré, todavía quedan propiedades en USA que están en venta, a las que seguramente les habrán echado el ojo Doña Alejandra y sus compinches.

¡De locos! y estratégicamente idiota anunciar una alianza a media campaña donde se están enfrentando, aunque, quizás con malicia y de forma maquiavélica jugaron a ¡Ganar-ganar! El problema es que el juego está diseñado para que solo ganen este par de vividores de la política y sus secuaces ¡Perdón!, sus correligionarios; porque lo que son el PAN y el PRD, ambos salen perdiendo. Si no digan Uds.: ¿qué es el PAN sin sus valores éticos, morales y políticos?, pues es un PRI pintado de azul, como lo exhibieron Padrés, Creel, Villareal, Montiel ¡Ah jijos!, me equivoqué, ese es tricolor, lo que pasa es que cuando se corrompen se parecen tanto,… sigamos, González Márquez, Estrada Cajigal y tantos otros; de la manera en que: ¿Qué es el PRD sin sus banderas de honestidad, defensa de los pobres, eficacia al gobernar y actitud democrática?, pues es un PRI pintado de amarillo, como lo exhibieron Aguirre, Abarca, Marcelo, Rosario (por cierto hoy defensora de EPN <cómo Chente Fox> y aplicada activista tricolor, <cómo Chente Fox, de nuez>), continuamos; los godoyes, Graco, Silvano y Gabino Cue, entre otros muchos amarillos con mañas tricolores. Conclusión: Sin las banderas de honestidad, eficacia al gobernar, compromiso con México y conducta democrática ¡Simplemente no hay diferencia entre los partidos y los candidatos!; por lo que en mi opinión, un Frente Amplio Democrático (FAD) de dos, Alejandra (PRD) y Ricardo (PAN), más comparsas e ingenuos que les acompañan, no es más que una vacilada cuyo objetivo programático es quitar al PRI para ponerse ellos, sin ningún beneficio para la República, ni para la democracia, y menos para el pueblo de México, ya que así, no hay ninguna diferencia.

¿Ton´s?... ¡Estamos jodidos todos Uds.!, diría el filósofo. Más cuando los Chuchos, por el PRD (soñando con conservar CdMx) y Margarita y Rafa Moreno por el PAN (soñando con ser los candidatos) apoyan el FAD, sin medir que para el PRD es perder lo que le queda de dignidad y presencia y para el PAN es perder la dignidad y la vergüenza ¿y el PRI, Apá?, pues riéndose de todos, preocupado con Morena, al igual que los gringos… ¡Así de sencillo!

