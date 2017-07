¡Saludos amigables! Pablo Diablo pone de cabeza a todo el mundo con sus diabluras diarias y a toda hora. «Piensa en la travesura más loca que hayas hecho... No, más loca todavía. ¡Ésa! Ahora imagina a un niño que hiciera travesuras de ese tamaño todo el tiempo. Ese sería Pablo Diablo. Claro, tiene papás, un hermano (Roberto, el niño perfecto) y varios amigos que no están siempre dispuestos a ser víctimas de sus diabluras». El libro contiene cuatro diferentes historias. La autora nació en 1955 en St Louis Missouri, E.E.U.U., actualmente vive en Londres. Ha escrito más de 50 libros infantiles y es muy leída y apreciada en el Reino Unido (Inglaterra). Sus ventas superan 15 millones de ejemplares. La serie de Pablo Diablo se inició en 1994 y allá se conoce como “Horrid Henrry”. En el año de 2008 ganó el Premio “the children’s book of the year”. Leamos: “Pablo era un auténtico diablo. Todo el mundo lo decía, hasta su propia madre. Pablo tiraba la comida. Pablo quitaba cosas a la gente de un tirón. Pablo repartía empujones, codazos y pellizcos. Hasta su oso de peluche se escondía de él cuando podía. Sus padres se desesperaban. - ¿Qué vamos a hacer con este niño tan horrible? -suspiraba su madre. - ¿Cómo es posible que dos personas tan encantadoras como nosotros tengamos un hijo tan espantoso? -suspiraba su padre. Cuando los padres de Pablo Diablo lo llevaban al colegio, solían caminar detrás de él para aparentar que no era hijo suyo. Los niños señalaban a Pablo con el dedo y susurraban al oído de sus padres: -Ése es Pablo Diablo. -Ése es el niño que me tiró la chamarra al lodo. -Ése es el niño que aplastó el escarabajo de Guillermo. -Ése es el niño que… -Pueden añadir la barbaridad más gorda que se les ocurra. Seguro que Pablo Diablo la había hecho. Pablo Diablo tenía un hermano pequeño. Se llamaba Roberto, el niño perfecto. Roberto, el niño perfecto, decía siempre ‘Gracias’ y ‘Por favor’, le encantaba la verdura, usaba pañuelo y nunca jamás se hurgaba la nariz. -¿Por qué no eres un niño modelo como Roberto? -decía todos los días la madre de Pablo. Y Pablo se hacía siempre el sordo y continuaba derritiendo los crayones de colores de Roberto en el radiador. Hasta que Pablo Diablo se puso a pensar. ‘Y si fuera un niño perfecto, ¿qué?’, se dijo. ‘Me pregunto qué pasaría si lo fuera’. Cuando Pablo se levantó al día siguiente, no despertó a Roberto echándole agua fría en la cabeza. Y Roberto no gritó. Así que los padres de Pablo se quedaron dormidos, y Pablo y Roberto llegaron tarde a la reunión de los Lobatos. Pablo se puso contentísimo. Roberto se puso tristísimo por llegar tarde a lo de los Lobatos. Pero, como era un niño modelo, Roberto no gimoteó ni se quejó. Camino de la reunión de los Lobatos, Pablo no se peleó con Roberto para sentarse delante en el coche. No dio codazos a Roberto ni lo pellizcó. De vuelto en casa, cuando Roberto, el niño perfecto, construyó un castillo, Pablo no lo derribó, sino que se sentó en el sofá y se puso a leer un libro. Sus padres entraron precipitadamente en la habitación. -Esto está demasiado tranquilo- dijo su madre-. No estarás fastidiando a tu hermano, ¿verdad, Pablo? -No- dijo Pablo. -Roberto, ¿no habrá intentando Pablo derribar tu castillo? Roberto estaba deseando decir ‘Sí’, pero eso habría sido una mentira. -No- dijo Roberto. Se preguntó por qué se estaría portando Pablo de un modo tan raro. -¿Qué estás haciendo, Pablo?- preguntó su padre. -Leyendo un cuento genial sobre un súper ratón- dijo Pablo. Su padre no había visto jamás a Pablo leer un libro. Lo inspeccionó por si tenía un cómic escondido dentro. No había tal cómic. Pablo estaba realmente leyendo un libro”. ¿Qué estará pasando con Pablo? Nos leeremos hasta la próxima. Ahora el pilón filosófico: “En el más feliz de nuestros recuerdos de la infancia, nuestros padres eran felices también”: Robert Brault

