La Federación Mexicana ya definió el futuro de Osorio

En un año, la Selección Mexicana de Juan Carlos Osorio nuevamente se exhibió humillada. Dos para ser exactos: la eliminación 7-0 de Copa América Centenario ante Chile y la goleada 4-1 a manos del equipo "B" de Alemania en la presente Copa Confederaciones.

Pese a la dosis de realidad que el Tri recibió de los alemanes, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ratificó en casi 24 horas al seleccionador colombiano Juan Carlos Osorio, en quien depositan una fe inquebrantable.

A diferencia del proceso de clasificación mundialista pasado, hoy la Selección marcha con boleto casi seguro a Rusia 2018. Pero, a la hora de la verdad, ¿alcanzará para mínimo estar en el tan anhelado quinto partido? El gremio del balompié confía.

"A Osorio se le critica por los cambios de un juego a otro, pero todos buscamos ganar, los números hablan, tiene los mejores números de un técnico nacional", dijo Javier Aguirre, técnico de México en el 2001. "Llegar a un quinto partido se debe a muchas circunstancias, hay que ir paso a paso, así el objetivo es más cercano".

Le sigue con serenidad Enrique Meza. "Lo conozco desde hace muchos años, sus números son muy buenos. No soy adivino, no sé lo que vaya a pasar de aquí al Mundial, pero se le debe tener paciencia. Lo que pasó [el jueves] son aprendizajes".

Víctor Vucetich, que en 2013 tuvo un breve paso en la dirección técnica del Tri, opinó que "nuestro país se caracteriza que por partido perdido hay alboroto, hay que ser más analíticos, ya después la FMF verá lo conveniente, pero el tiempo lo dirá".

Por su parte, el ex jugador Carlos Hermosillo exhorta a la solidaridad con el estratega.

"Todos nos equivocamos, pero hoy veo a los jugadores convencidos. Puede hacer historia, eso sí, tiene grandes jugadores, y juegan en Europa. Si nosotros como medios nos acabamos a Osorio, habrá problemas", atizó. "No hemos podido dar un golpe con equipos grandes, es verdad, hay cosas que no se entienden. Pero los resultados hablan por sí solos".

Otros ex jugadores no están del todo acuerdo. "Será difícil porque el futbol mexicano aún no está a la altura de los mejores del mundo", según Manuel Negrete, mientras que Francisco Fonseca señala que "se tiene que trabajar en una base de jugadores, no cambiar partido a partido, porque el nivel existe para poder trascender".

Pero la ratificación deja cuestionamiento en el aire, al menos para Efraín Flores, entrenador interino de la Selección después del Mundial 2010. "De seguir así ni al cuarto partido. Ratificarlo sólo por ratificarlo es un error, soy partidario de la continuidad, pero debe existir un análisis profundo. No veo autoridad deportiva en la Federación que diga lo que está mal".

Derrotas

18 de junio de 2016. México fue humillado 7-0 por Chile, en los cuartos de final de la Copa América.

28 de mayo de 2017. Croacia derrotó 2-1 al Tri, pero sin escándalo por tratarse de un amistoso.

29 de junio de 2017. Con cuadro alterno, Alemania ganó 4-1, en la semifinal de Copa Confederaciones.