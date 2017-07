Mira la nueva faceta del Canelo

No cabe duda que hay personas que lo tienen todo, desde talento para el deporte hasta para cosas más artísticas como el canto, tal es el caso del pugilista Saúl "El Canelo" Álvarez, quien cautivó a Instagram con una encantadora interpretación. Se trata del tema de Manuel Turizo titulado "Una lady como tú", que sin duda es para su nueva pareja, la guapísima Shannon de Lima, a quien el deportista ha estado presumiendo no sólo en las redes sociales, también en diversas alfombras rojas. El clip que fue compartido por la cuenta oficial de "El Gordo y La Flaca", y que ya tiene más de 81 mil reproducciones, también le dejó miles de comentarios de muchas seguidoras, quienes no dudaron en resaltar su galanura. Fin de la conversación Escribe un mensaje...