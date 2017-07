Las 20 cosas que no sabías de Pamela Anderson

Al escuchar el nombre de Pamela Anderson, es casi imposible no imaginarla corriendo por la playa con ese entallado traje de baño rojo, un flotador en la mano y sus generosos atributos balanceándose en cámara lenta para deleite de muchos caballeros.



Y aunque este domingo 2 de julio la canadiense cumple 50 años, es innegable que sigue provocando que a más de uno se le acelere el corazón... al menos con el recuerdo de aquellas portadas de Playboy que tanta fama le dieron.



Para celebrar las primeras cinco décadas de la modelo, te presentamos algunos datos que quizás no conozcas de la vida y obra Pam (sí, sabemos que de su curvilínea anatomía poco te podríamos platicar).



1.- Pamela Denise Anderson nació el 1 de julio de 1967 en la ciudad Ladysmith, de la provincia canadiense de Columbia Británica. Sus padres son Carol y Barry.



2.- Fue descubierta a los 22 años, cuando asistió a un partido de futbol con una playera con el logotipo de la cerveza Labatt, la más importante de Canadá. Tras llamar la atención durante el juego, la compañía la contrató para ser la imagen de la bebida.



3.- La primera vez que apareció en la portada de Playboy fue en la edición de octubre de 1989. Para la publicación de febrero de 1990 fue reconocida como Playmate del Mes y su sesión fotográfica estuvo en las páginas centrales, lo que marcó un parteaguas en su trayectoria.



4.- Hasta la fecha, Pamela es quien más veces ha posado para la portada de Playboy: 14. La más reciente fue en la edición de enero/febrero 2016, que se suponía sería la última vez que publicaran fotos de desnudos (aunque se retractaron de esa decisión este año).



5.- Su debut en televisión fue en 1990, en la serie Married with Children. Después tuvo un papel recurrente durante dos temporadas en Mejorando la Casa.



6.- El papel que le dio fama internacional fue el de la sensual salvavidas Casey Jean "C.J." Parker, en el show Guardianes de la Bahía. Participó de 1992 a 1997 y llegó a ganar 60 mil dólares por episodio.



7.- V.I.P. fue la siguiente serie de televisión que protagonizó, de 1998 al 2002. También ha actuado en Stacked (2005), 8 Simple Rules (2005) y Package Deal (2013).



8.- Su incursión en la pantalla grande fue en la cinta Snapdragon (1993), pero su primer estelar fue en Raw Justice, de 1994. Barb Wire (1993), Naked Souls (1996) y Scary Movie 3 (2003) también son parte de su filmografía.



9.- A finales de 1994 conoció al baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, con quien se casó en febrero de 1995, en Cancún. Estuvieron casados tres años y tuvieron dos hijos: Brandon Thomas y Dylan Jagger Lee.



10.- En 1996, Pam y Tommy causaron furor en el incipiente internet al protagonizar el primer video erótico "viral" de famosos. La cinta filmada durante su luna de miel fue robada de su casa, y aunque demandaron a la empresa que lo publicó, su querella nunca prosperó y hasta la fecha se puede ver en la red.



11.- La rubia declaró en 2002 que su ex marido, Tommy, la contagió de hepatitis C, luego que ambos compartieran una aguja para tatuar. A partir de entonces, estuvo en tratamiento y en 2015 anunció que estaba curada.



12.- Pam estuvo comprometida con el cantante Kid Rock, pero rompieron en 2003. No obstante, tres años después se casaron en Saint-Tropez, Francia. A los cuatro meses ella pidió el divorcio y para febrero de 2007 ya era libre.



13.- Su más reciente matrimonio fue con el productor de cine Rick Salomon, con quien se casó en una ceremonia en Las Vegas, en octubre de 2007. Para diciembre ya estaban separados y en 2008 ella pidió la anulación. Se volvió a casar con él y finalmente quedaron divorciados en abril de 2015.



14.- En 2014 reveló que sufrió abuso sexual de niña. Presuntamente, de los 6 a los 10 años fue acosada por una niñera; a los 12 años la violó un hombre de 25 años; a los 14, su novio y seis de sus amigos la habrían atacado sexualmente.



15.- Por casi dos décadas ha apoyado a PETA, asociación que aboga por los derechos de los animales. En 1999 fue la primera persona en recibir el Linda McCartney Memorial Award, en reconocimiento a su activismo. Y por lo menos en un par de ocasiones se ha desnudado para las campañas de la organización.



16.- Tiene su propia Fundación, a través de la que apoya causas sociales. Además, tiene una línea de productos de belleza naturales, y a partir del 4 de julio estará a cargo de un restaurante vegano en Saint-Tropez en colaboración con el chef Christophe Leroy. Se llama La table du Marche by Pamela y sólo estará abierto durante 50 días.



17.- En un par de ocasiones le ha escrito cartas públicas al presidente ruso Vladimir Putin para pedir su apoyo en el rescate de la fauna en Rusia, en especial de las ballenas.



18.- En diciembre de 2016 llamó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, un héroe en un comunicado enviado a la revista People. En el mismo pedía la liberación de Assange, quien desde 2012 solicitó asilo en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia.



19.- Ha declarado que tiene una relación de amor-odio con sus senos. En 1990 se lo aumentó a la talla 34D, después sorprendió al removerse los implantes a principios del 2000 y para el 2005 se volvió a colocar implantes más grandes, esta vez talla 34DD.



20.- En los últimos meses, su rostro luce muy cambiado, sin ninguna línea de expresión, por lo que se rumora se sometió a cirugías plásticas y otros tratamientos de belleza.