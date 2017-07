Mariah Carey luce su cuerpo en el mar

La cantante Mariah Carey compartió unas fotos en su cuenta de Instagram donde está sumergida en el Mar Muerto.



Con un traje de baño estilo leopardo, lentes oscuros y unos aretes circulares, la intérprete de "Without you" mostró dos imágenes de su paso por Israel.



En la primera imagen, donde ella aparece de pie, cuenta con más de 91 mil "me gusta" y escribió los hashtag Mar Muerto e Israel; la segunda, de ella flotando en el mar, cuenta con más de 57 mil y tiene la leyenda "Flotando" con las mismas etiquetas.



Mariah Carey suele compartir imágenes de su vida cotidiana en su cuenta de Instagram, desde los baños de espuma que se da hasta el ejercicio que hace con un atuendo inapropiado para un gimnasio.



La cantante ha compartido en su cuenta de Instagram imágenes que han causado polémica.



Apenas en abril la cantante regresó a la soltería luego de dos meses de relación. Mariah habría terminado con el bailarín Bryan Tanaka porque "ella tiene cosas mejores en las que enfocarse", aseguró una fuente cercana a la diva.

Floating #deadsea #israel Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 7:00 PDT