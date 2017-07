Acusan a Tránsitos de aceptar soborno

Durante la reunión que el Secretario de Seguridad ciudadana, Samuel Ugalde García sustuvo en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio con empresarios y miembros de CANACO, el Licenciado Carlos Vega, miembro de Canaco, aseguró ser testigo de cómo elementos de Tránsito Municipal fueron sobornados con tacos.



El miembro de la junta, pidió al Secretario de Seguridad, atender el problema, y trabajar con los elementos de Seguridad, no sólo la estrategia, sino también la honestidad y la transparencia, que son dos características que deben tener bien claras los elementos de los cuerpos de Seguridad Pública.



Mostró un video donde se puede apreciar un tráiler mal estacionado enfrente de la taquería, ubicada en Avenida de lo Insurgentes, frente el restaurante ‘Lindo Guanajuato’.



“Llegan unidades y les dan de desayunar, si esto no es corrupción entonces no sé que sea, tengo fotos donde se ve la unidad ahí parada, y no retira a quienes estorban el paso de los vehículos”, dijo.



Carlos Vega, dijo haber hecho llegar su queja con el video, fotografías y el número de placas de la unidad ante el el Secretario de Ayuntamiento, esperando se atienda la situación.



También expresó, que cree en el trabajo de la Secretaría y espera que el sistema de seguridad mejore.



“Confio en ustedes, en que tienen la cpacidad para cambiar esta situación, por eso la presento aquí, por que creo en la Secretaría de Seguridad, pero hay que trabajar en esto”, dijo.



Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, dijo que a pesar de que aún falta mucho trabajo por realizar, son mayoría los elementos que trabajaban por mejorar la situación de inseguridad y corrupción de la ciuad de Irapuato.



“Yo no creo que sea la referencia dos personas de todo el trabajo que realizamos, ni de uno ni de tres, somos más los que queremos una situación de cambio y de una situación de verdaderamente lealtad hacia ustedes mismos”, externó el Secretario de Seguridad Ciudadana ante el personal de la Cámara Nacional.