Gabriel Villegas iría por la alcaldía de Irapuato

El empresario Gabriel Villegas, miembro del Partido Acción Nacional (PAN) realizó una reunión en el salón Torino con irapuatenses amigos y líderes sociales, durante dicho evento manifestó que si le gustaría encabezar la alcaldía de Irapuato, sin embargo, dijo, no es el tiempo para hablar de ello.

“Como a cualquier otro irapuatense, yo soy uno de los que les encantaría encabezar esa posición pero desde luego que no es el momento de decirlo ni de mostrarse porque no son los tiempos, yo al igual que cualquier otro que aspire a un cargo así tenemos que esperar a que se den los timepos para estos procesos y respetar la normatividad”, dijo el empresario.

Aunque no ha pensado seriamente en la realización de una campaña, Gabriel Villegas resaltó que lo más importante sería brindar a la ciudadanía la seguridad que esta demandando y dar brindar más atención a las zonas rurales.

“Yo no he pensado en una campaña francamente, pero si me queda muy claro por el trabajo que he realizado, las cosas que hacen falta en el municipio, yo consideraría unos cuantos puntos y son seguridad que es lo que la gente está demandando en este momento y servicios básicos, y en las comunidades la atención, la cercanía con el gobierno y los liderazgos”, finalizó.

A la comida asistieron alrededor de 500 personas.