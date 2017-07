A pesar del retiro del futbol, Adolfo "Bofo" Bautista aseguró que en algún momento le gustaría convertirse en director técnico.

El ex futbolista de las Chivas del Guadalajara afirmó que su intención es seguir ligado al futbol como directivo o técnico; hace algún tiempo comenzó la carrera pero tuvo que interrumpirla por falta de tiempo.

"Empecé a estudiar entes de irme a Chivas USA, tuve que dejarlo por la falta de tiempo, no me concentraba al cien", señaló.

Tras 19 años de carrera Bautista se despedirá del futbol. "Siempre hay un principio y ya llegó el momento de decir adiós", finalizó.