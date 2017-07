La fórmula de Osorio para que el Tri sea 'grande'

Para que en un futuro no se vuelva a tropezar con la misma piedra, o sea, volver a caer ante los grandes, el técnico nacional solicita a la federación Mexicana de futbol más juego de nivel, que se dejen al fin los juegos "moleros" de lado y se busquen rivales de prestigio.

"Nosotros no tenemos la oportunidad de competir contra europeos o sudamericanos de nivel, ha no ser en amistosos. Es el sentimiento de todos (en el equipo) que necesitamos ese tipo de partidos. Lo que mejor a cualquier atleta es la competencia real…… Esos son los ejemplos de Brasil, Argentina y también Portugal".

La solución es sencilla: "Tener más juegos amistosos contra rivales y tener más oportunidad evidencia esta competencia".

De esta forma, "México dará ese salto. Ocurrió con España, antes era la Furia pero no ganaban nada; Portugal no lo hizo hasta ahora Chile en Corea y Japón tuvieron la peor clasificación y ahora ganado dos veces la Copa América. Eso va a ocurrir a México, pero se necesita mayor competencia".