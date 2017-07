Lo que Rafa propone para mejorar el futbol mexicano

El capitán del Tri hizo un llamado a los directivos de la Liga MX y pidió que se concentren más en el desarrollo y progreso de los jóvenes.

"El futbol en México es un negocio que sólo beneficia a los dueños de los clubes y no a los futbolistas. Creo que deben apostar más en el jugador y no tanto en el negocio.

Márquez aseguró que en México hay condiciones para que el Tri sea una potencia en el futbol internacional, pero hay muchas cosas por mejorar.

"En México tenemos mucha infraestructura, pero no el desarrollo que tienen por ejemplo en España, las metodologías; progresamos muy lento.

Sobre su continuidad en el Tri, así como el futbol profesional, Márquez confesó que cada vez es más difícil mantenerse bien físicamente, pero él seguirá hasta que su cuerpo lo permita.

"No es nada fácil seguir en este nivel, hasta que el cuerpo aguante intentaré seguir jugando", finalizó.]