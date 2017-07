El gremio futbolístico acusa a las rotaciones del entrenador Juan Carlos Osorio como las culpables del tropiezo de México en Copa Confederaciones de Rusia 2017, luego de ser derrotado 4-1 por Alemania.

Pero, un experimentado en la dirección técnica como Efraín Flores pone bajo la lupa otro factor: la ausencia del defensa de 38 años Rafael Márquez.

"Duele, el equipo desde Portugal venía para resultados positivos, pero dejando una sensación defensiva vulnerable, pero nos íbamos a ver igual contra Chile, con el 7-0 de Copa América. Hay jugadores con excelente momento, pero todavía no se ve un trabajo fuerte, sólido", dijo Flores para EL UNIVERSAL. "Sin 'Rafa' nuestra defensiva es de chicle, este resultado no me sorprendió".

Efraín, quien fuera técnico interino del Tri después del Mundial 2010, advirtió que para el próximo mundial, el de Rusia 2018, la selección corre el riesgo de incluso no llegar al cuarto partido.

"De lo que veo, ni al cuarto partido, porque se tiene que corregir y no sólo lo de Alemania, veo un equipo con inercia ganadora, pero con un daño en la parte defensiva y no veo las correcciones, veo jugadores en posiciones donde no son y no hay eficacia en el rendimiento. Después afectará en lo grupal y lo individual, los resultados hablan bien de Osorio, pero el 'cómo se consiguieron' hablan mal", criticó el ahora directivo de los Mineros de Zacatecas.