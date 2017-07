*** MES EMERGENTE



El Sistema de Aseo Público está listo para entrar este domingo y durante un mes como emergente en la recolección de basura endos de las tres zonas de la ciudad que hoy atiende Red Recolector.



*RED PATALEA



Para el Municipio la empresa regia, cuya concesión quedó sin efecto, no existe más, pero hasta ayer se resistía incluso a recibir la notificación en que le avisan que mañana no se moleste en salir a la calle.



* A LOS TRIBUNALES



Ya veremos cuál es hoy la postura de Red Recolector y si mañana hace como si nada hubiera pasado. La realidad es que su título de concesión termina hoy y la batalla que sigue se juega en los tribunales.

***GUERRA POR BASURA



La empresa Red Recolector no se resiste a acatar la decisión de la mayoría del Ayuntamiento, que hace una semana repuso el fallo de la licitación del servicio de recolección de basura, y los dejó sin la millonaria concesión a 20 años que le entregaron en mayo 2014 para prestar el servicio en dos de las tres zonas en que dividieron la ciudad. Esas mismas se les asignó a otra empresa regia que es PASA.



*RED SE REBELA



De inmediato presentaron una demanda penal por presunto abuso de autoridad en contra de los miembros del Ayuntamiento. Ayer ni siquiera recibieron notificación que le hacía el Jurídico del Municipio para avisarles que su último día de trabajo es el sábado y el domingo ya no deben estar.



*DOMINGO INCIERTO



Hoy irán otra vez a notificarles, si no lo reciben se les deja en la puerta para cumplir con el proceso. Esa actitud hace que no se tenga claridad sobre lo que pase con el servicio de recolección mañana.



*MES COMPLICADO



Pase lo que pase, el compromiso del Gobierno Municipal es que en julio el servicio se prestará con las mismas rutas y horarios. Para eso echarán mano de ex recolectores que la anterior administración ya no quiso ocupar, y también de equipo de PASA, la empresa que oficialmente empieza su concesión en agosto próximo. Lo cierto es que el plan emergente no dejará de tener inconveniencias que los usuarios deben reportar.

***CÓNCLAVE PRESIDENCIAL



A convocatoria del jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya, el jueves hubo encerrona entre los aspirantes a la Presidencia de la República. Ahí estuvo el senador guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, no así el gobernador Miguel Márquez, pues la invitación es para los que alzaron la mano, no de indecisos. Asistieron también Margarita Zavala, Ernesto Ruffo y Luis Ernesto Derbez, y faltó Rafael Moreno.



*PISO PAREJO



Romero Hicks estuvo ayer en la Universidad de Celaya, donde recibió la medalla “Raúl Nieto”. Ahí declaró que se trató de un primer encuentro de aspirantes, en el que el principal acuerdo fue el ánimo de todos para ir tejiendo un “piso parejo” en la definición de quien será el candidato del PAN en 2018.



*MESA DE DIÁLOGO



El encuentro fue en la sede del PAN y hablaron de que la unidad depende de todos, de tener acceso al padrón de militantes panistas para tener mejores condiciones de competencia interna. En resumen: “Es una mesa de diálogo y de construcción de acuerdos para llevarlos a quienes pueden tomar decisiones, no es para adelantar decisiones, no es para imponer, es escuchar y registrar preocupaciones”, dijo el ex Gobernador.



*ALIANZA POSIBLE



Se habló de trabajar unidos en la plataforma electoral y sobre una posible alianza con el PRD, Romero Hicks comentó que se llegó al acuerdo de “construir una alianza con la sociedad y con otros partidos”.

***PRI, SEÑALES DE VIDA



Ayer los tricolores tuvieron la Asamblea Estatal para ratificar a los 175 consejeros que participarán en la asamblea nacional de agosto. Como pocas veces asistieron de todas las corrientes internas, ahí estuvieron los aspirantes a la candidatura a gobernador como los enfrentados senadores Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez, y otros “caballos negros” como José Luis Romero o Yulma Rocha.



*CANDIDATO SIN DEDAZO



Ya no los acompañó la delegada del Comité Nacional, senadora Graciela Ortiz, quien el jueves se había reunido con la clase política en la sede del Comité Estatal para leerles la cartilla: unidad y trabajo. Ayer el senador Sánchez García dejó sentir su control interno del partido y tuvo aplausos y gritos de apoyo. Y lanzó el reto: que el candidato del PRI a Gobernador sea elegido por la militancia, ya no el “dedazo”.



*RASPÓN AL CEN



Mientras Chico Herrera optó por estar un momento y retirarse, Gerardo aprovechó el estar entre su gente y se placeo por las cinco mesas temáticas de debate y en una de ésas se lanzó con todo contra el Comité Nacional que encabeza Enrique Ochoa, y antes con César Camacho y Manlio Fabio Beltrones, por no dar “luz verde” para renovar en Guanajuato los consejos políticos municipales y el estatal.



*ESTRUCTURA CADUCA



Lamentó que ahora estén “al cuarto para las 12” frente al 2018. Los contrarios a la dirigencia estatal que comanda Santiago García están ciertos que no hubo antes esa renovación de las estructuras del partido porque un solo grupo hubiera tomado el control. Con la Delegada confían en un “piso parejo”.

***CICEG EN CHILE



Los directivos de la Cámara de Calzado del Estado de Guanajuato, Luis Gerardo González y Alejandro Gómez, participaron ayer en el XXI Encuentro Latinoamericano de Industrias del Calzado, en Santiago de Chile, en el que se intercambian experiencias y cierran filas contra amenazas para la industria.



*PRESUMEN SU PLAN



El presidente del Consejo Directivo de CICEG, Luis Gerardo González, compartió el plan de trabajo de los zapateros del terruño con las acciones de apoyo para las empresas, como el nuevo Centro de Innovación y Diseño y el programa de certificación de calidad Mexican Shoes Quality, que ya se adaptó en Colombia, a donde la Cámara de Calzado envió consultores para capacitarlos en el modelo.

Cierran filas diputados azules



Nueve de los 12 diputados federales del PAN por Guanajuato se reunieron ayer con el presidente y secretario del partido en Guanajuato, Humberto Andrade y Alfonso Ruiz, respectivamente, para presentar oficialmente al nuevo coordinador de la bancada, Ariel Corona Rodríguez, de Cortazar.



Compartieron su preocupación por la inseguridad y violencia.



En la foto: Miguel Salim, Ricardo Sheffield, Erandi Bermudez, Humberto Andrade, Ariel Corona, René Mandujano, Poncho Ruiz (de pie), y Karina Padilla, Alejandra Gutiérrez, Lorena Alfaro y Alejandra Elizarraraz (sentadas).