La historia de los humanos y de la música

Muchos se preguntan: ¿Cómo llegó a existir la música? ¿Cómo inició la música? ¿Nuestros antepasados primeramente golpearon cosas para crear ritmo o primero usaron sus voces para cantar? ¿Qué instrumentos usaron ellos? ¿Ha sido la música siempre importante en las sociedades humanas y si es así, por qué? Estas son algunas de las preguntas exploradas por Jeremy Montagu de la Universidad de Oxford en un reciente artículo publicado en la revista Fronteras de la Sociología (ver: Montagu J., How Music and Instruments Began: A Brief Overview of the Origin and Entire Development of Music, from Its Earliest Stages. Frontiers in Sociology, 2017). Sus respuestas muestran que la historia de la música es inevitablemente la historia de los humanos.



La pregunta ¿Qué es eso que llamamos música? Tiene muchas respuestas. En la Wikipedia podemos leer: “La música es una expresión cultural y forma de arte expresada a través de la organización del sonido en el tiempo”. Otra parecida es: “el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios”. Definiciones probablemente más sencillas y precisas son: “Sonidos que transmiten emoción” y “sonoridad organizada”. A partir de estas definiciones de “música” podemos percatarnos de que la línea que separa a la “música” del “habla” es bastante imprecisa. Por ejemplo, los sonidos que una madre dirige a un bebé para calmarlo contarían como música y, a partir de estas definiciones, es evidente que la música antecede al habla. Se podría pensar que la música se caracteriza por tener ritmo y tono controlado, pero lo mismo ocurre cuando se declama un poema o cuando se habla emotivamente. Finalmente pareciera que la distinción entre música y habla, es un tanto arbitraria y compete a cada persona. Un bello ejemplo de música-habla es el canto-lectura del Soneto número XVIII de Shakespeare interpretado por David Gilmour, guitarrista y vocalista del famoso grupo británico Pink Floyd (https:// www.youtube.com/ watch?v= S8Osse7w9fs). También recordemos que en el “Otro poema de los dones”, Borges al referirse al idioma inglés y alemán, con singular sentido poético lo hace mencionando; “la música verbal de Inglaterra” y “la música verbal de Alemania”.



Dado que no hay evidencia directa que pueda demostrar si hace millones de años los hombres primitivos cantaban o no, solo se puede apelar a estudios de antropología física de cráneos y quijadas fosilizados de nuestros ancestros. Parte fundamental del canto es la capacidad de entonar, la cual está en gran medida determinada por las características óseas del cráneo y quijada del individuo. A partir de estos estudios se sabe que nuestros ancestros tenían la anatomía vocal necesaria para cantar como nosotros; sin embargo, es imposible saber si esto ocurrió o no. Existe evidencia de instrumentos musicales creados hace más de 40 mil años, como flautas hechas de huesos. Sin embargo, es muy probable que aplaudir (usando las manos como instrumento musical) haya sido usado para marcar el ritmo muchísimos años antes de cualquier instrumento musical.



Finalmente también se sabe de la enorme función social, ritual y religiosa de la música. La música fomenta la creación de lazos sociales y de solidaridad grupal, tanto a partir de la danza como en la vida religiosa, militar o en otras actividades grupales como la cacería. Se podría pensar como sugiere Jeremy Montagu, que la música es en gran parte responsable de los lazos y estructura social.