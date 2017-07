¿La innovación todo lo vence?

Esta semana el municipio de León organizó junto con la UNESCO y la SICES (Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior) estatal, un foro para promover la innovación, invitando a las dependencias municipales para que compartieran con los asistentes (preponderantemente jóvenes universitarios), sus estrategias para que el gobierno sea más innovador y por tanto, más competitivo. Fui invitado a dar mi opinión en el panel sobre “Innovación en las políticas públicas”.



Aquí el problema es el punto de partida. ¿El gobierno es por definición innovador? No. No lo es. Es difícil encontrar experiencias de verdadera innovación en procesos y servicios que sean ejemplares. En el artículo “Delphi method proposed in Public Policy Innovation”, escrito por Jhon Wilder ZARTHA Sossa y un equipo de académicos de diferentes países, se da cuenta de un estudio en países exitosos como Corea del Sur y Singapur, y allí se encuentran buenas prácticas en políticas públicas de innovación: los beneficios de la compra única innovadora; instrumentos políticos que pueden utilizarse para motivar la demanda de innovaciones como incentivos fiscales, políticas de innovación gubernamental financiando a “startups”, espacios para el diálogo de políticas en las áreas de acción del Estado en la economía, formas de colaboración universidad-industria y promoción de una cultura innovadora.



Partí del libro “León ciudad 2025”, donde expongo dos problemas críticos para León: la velocidad lenta de la cultura innovadora y nuestra incapacidad de generar tecnología propia en: agua-reciclamiento de residuos. También expongo la pérdida de valor de las cadenas tradicionales como el cuero-calzado, el cambio en el modelo de negocio de empresas del calzado hacia la comercialización, la salida de áreas de manufactura al interior del Estado de Guanajuato; y la formación de nuevos clusters, como: transporte-logística, turismo de eventos y automotriz. También cómo emergen áreas de innovación donde sí podemos competir: biomédica, mecatrónica, plásticos, aeronáutica, automotriz y energías renovables. El libro escrito hace 15 años propone la sinergia institucional: requeríamos UN SOLO centro de innovación como el de Monterrey; la realidad nos dijo que aquí hicimos 4 y quizá haya más. Iniciaba la conurbación hacia el Puerto Interior (ventajas comparativas centro del País).



Considero que el gobierno puede facilitar la innovación, pero no provocarla. Algunas creencias falsas (basado en el estudio citado de mejores prácticas mundiales), es que la vinculación se da en la triple hélice (gobierno, empresas y universidades). Pero esto no ha sido cierto. La inversión en México es 85% privada. Otra creencia falsa es que el gobierno es el motor de la innovación. Esto tampoco es cierto, sus regulaciones en México frenan la innovación, desde la incubación, fondos de riesgo, apertura, hasta la propiedad industrial; trámites complicados y lentos. Otra afirmación falsa es que con recursos públicos se hace innovación. No: en México el 93% de las empresas de valor fueron incubadas en el sector privado; solo se han desprendido de centros públicos de investigación menos de 20 empresas de base tecnológicas. Sobre si la innovación viene de los centros de investigación y las universidades públicas, tampoco es cierto. En los países con prácticas líderes, viene de redes privadas. Sobre si tenemos un ecosistema propicio para la cultura innovadora en México, tampoco es cierto: los mexicanos tenemos tasa alta de mortandad de empresas innovadoras incubadas. Tampoco es cierto que el gobierno canaliza muchos recursos a la innovación. Solo 3% de los proyectos presentados a CONACYT por empresas guanajuatenses han sido aprobados.



Qué sí se podría hacer en México para que el gobierno desate la innovación: cambiar el esquema de fondos de innovación a descuento directo del ISR para las empresas. Liberalizar subsidio a los centros públicos de investigación para que naveguen solos en el mar. Crear incentivos fiscales para innovadores locales de pago del ISR sobre planes de negocio, diseño y desarrollo. Invertir recursos públicos en fondos para emprendedores en capitales de riesgo (Guanajuato tiene finanzas sanas); crear fondos para identificación de talentos Ciencia y Tecnología en edades tempranas para formar grupos de élite en zonas marginadas. Cambiar el esquema del Sistema Nacional de Investigadores a Sistema Nacional de Innovadores donde no se recompensen artículos o grado académicos sino producción académica plasmada en desarrollos aplicables. Flexibilizar la oferta educativa innovadora (licenciaturas enfocadas a la innovación) y en modalidades en línea. Desregular trámites de apertura de empresas (SARE) creando uno de innovación.



Sin duda, la innovación nace del hambre, de la enorme necesidad de sobrevivir. Me parece que el problema es de paradigma, de marco de referencia. La innovación es cambiar la manera de pensar; la principal innovación que podría dar el gobierno en México, sería simple y sencillamente, desregular, pero son aplaudibles que el municipio y el estado propicien foros como el de esta semana, para escuchar propuestas de la sociedad.