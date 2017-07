Ocurrencia de paisanos campaña pro Márquez

Detrás de las bardas que aparecieron en algunos municipios del Estado con la leyenda “AniMMMate Miguel”, en apoyo a la candidatura presidencial del gobernador Miguel Márquez Márquez, no están el Partido Acción Nacional (PAN), ni el ex Presidente Vicente Fox Quesada, creador de la frase.

Así lo aseguró el empresario Julio Padilla Murillo, dueño de la barda ubicada sobre la calle Esquipulas de Purísima del Rincón, donde se pintó la frase y quién asegura que la pagó.

“Somos un grupo de amigos, empresarios, estudiantes y profesionistas que decidimos darle el apoyo al gobernador Miguel Márquez porque reconocemos el trabajo que ha hecho en beneficio de Guanajuato”, expresó Julio Padilla.

La frase apareció en distintos puntos de la entidad, por ejemplo sobre la carretera León-Silao a la altura del Aeropuerto del Bajío, un par de bardas en Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, y la de Purísima del Rincón.

“Es normal, me imagino que aquí a muchos le gustaría tener un candidato de su estado, es normal que haya voces a favor, como también hay quienes no. Al final del día, yo agradezco las expresiones positivas, las expresiones a favor, hay otras que dicen, ‘Gobernador, quédese, finalice su encargo’, como hay quien dice que no”, señaló Marquez el 19 de junio.

Una reunión de amigos

El 11 de junio el ex Presidente de México Vicente Fox Quesada, en un evento dentro del Centro Fox, llamó al Gobernador de Guanajuato a competir por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.

“Ojalá Miguel, anímate, todavía es tiempo, sáltale al toro, tú tienes cómo lidiar, tienes cómo gobernar, tienes capacidad para transformar cosas; lo has demostrado aquí en Guanajuato”, declaró.

Unos días después Fox acudió al noticiero “Despierta con Loret” de Televisa, donde insistió en impulsar al guanajuatense para competir.

“Mi preferido del PAN sería Miguel Márquez, Miguel anímate, Miguel, no te me rajes”, expresó.

Estas declaraciones fueron vistas por un grupo de amigos y conocidos del gobernador Márquez, originarios de Purísima del Rincón, quienes se reúnen los fines de semana.

De ahí le surgió la idea a Julio Padilla Murillo de pintar la barda sobre la calle Esquipulas de aquel municipio, con el objetivo de que el mandatario sienta el respaldo de sus paisanos para seguir adelante en su carrera política.

“Esto surge porque es una muestra de agradecimiento al trabajo que ha desempeñado el Gobernador, somos un grupo de amigos, nos reunimos para platicar y estamos agradecidos por lo que ha hecho por los Pueblos del Rincón, lo pueden ver en Purísima y San Francisco, les ha ido muy bien y en general al Estado, hay mucha obra e infraestructura que se está creando en beneficio de los guanajuatenses, si el decide ir a la grande lo vamos a apoyar”, explicó Padilla.

Descartó que las bardas que aparecieron en otros puntos del Estado, las haya financiado el grupo de Purísima del Rincón, pero se mostró contento con la repercusión que tuvieron en las redes sociales.

¿El ex Presidente Fox está en el grupo?

Julio Padilla “No, no está, pero vimos la frase que le dice anímate Miguel, éntrale al toro o algo así y es cierto porque el Gobernador tiene la mejor carta de presentación, es de los mejor evaluados y el Estado ha crecido mucho”.

¿El Gobernador ha tenido acercamientos con ustedes?

No, ninguno, pero como viene los fines de semana, viene a misa al templo de Esquipulas que está cerquita, es el trayecto por donde pasa, si ya la vió (la barda) debe de imaginarse quien es el dueño, como es un pueblo pequeño todo mundo nos conocemos, quiero entender en ese tenor, si ya lo vió pues debe de saber de quien fue (la idea).

¿Tienen planeado seguir adelante con esta campaña?

Por lo pronto nosotros no, vi declaraciones en redes sociales y se ha armado un revuelo con esa barda, todo completamente fuera de contexto, leí que hay otras en Silao, en Irapuato, yo dije qué bueno, pero no han tenido un acercamiento como tal con nosotros.

¿El Gobernador es amigo suyo?

Conocido, no te voy a decir que es una amigo de fiestas, pero sí nos encontramos en algunas ocasiones en comidas, reuniones, en lo personal tengo mucho que no lo veo y cuando nos encontramos me dice ‘¿Quiúbole, como estás?’, Miguel es muy amable con toda la gente, se detiene a platicar y no necesariamente de temas políticos.

¿Usted es panista?

No soy militante, simplemente soy un ciudadano normal y sí puedo decir que simpatizo con Acción Nacional, pero como tal que yo esté metido en la política no, yo tengo mucha chamba.

¿Ha recibido comentarios negativos?

No, personalmente no, como digo lo que veo en las redes sociales hay cosas sin sentido, sin argumentos, que cuánto pagaron por las bardas, que es un dineral que sale del presupuesto, son críticas, pero hay gente como en todo que nos les caes bien y no les gusta.

¿No se corre el riesgo de que el INE los sancione por esto?

Yo siento que no, en ningún momento se está incurriendo en ningún delito electoral, porque primero, ni siquiera es una campaña, segundo no es de ningún partido, no se ve ahí ningún logo.

Pero son los colores del PAN.

Bueno, porque era la pintura que a lo mejor traía en ese momento y era la más barata a lo mejor, pero no es una campaña como tal, ahora si así fuera, no creo que INE vaya a multar al ex Presidente, es simplemente una opinión, en todo caso Vicente Fox la da de manera oral, pues yo la pongo de manera gráfica.

A menos de 200 metros de la la barda donde se pintó la frase “AniMMMate Miguel”, se localiza la iglesia del Señor de Esquipulas, donde regularmente acude el mandatario los fines de semana a misa.

Padilla detalló que el gasto de la barda fue mínimo, debido a que la prestan para otras campañas, anuncios de eventos en la ciudad y la persona que los realiza, apodado “El Gurru”, no cobró el precio real por el trabajo.

“De repente me dice (El Gurru), oye necesito esto, en esta vida más valen los amigos que el dinero, le dije, oyes tenemos esta inquietud échame la mano, fue algo insignificante, pero hay gente que dice que son miles y millones de pesos”, concluyó.

am preguntó a Andrés Arenas “El Gurru” cuánto cobró por la pintada en la pared de Padilla Murillo y mencionó que aproximadamente mil pesos, aunque aclaró que no es su valor, ya que hizo un descuento por ser conocidos y con la promesa de darle más trabajo si el Gobernador se lanza por la Presidencia de México.