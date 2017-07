Llama Zavala a decir 'no' al PRI y AMLO

Margarita Zavala pidió a los mexicanos decir "no" al PRI y a Andrés Manuel López Obrador de cara a la elección presidencial.



"Estamos a un año de un día histórico para México. Vamos a ganar por partida doble, se los aseguro, sacando al PRI de Los Pinos, con el gobierno más corrupto, y sobre todo, decidiendo el futuro para dar un golpe de timón, estamos a un año de esa decisión y lo vamos a lograr", sostuvo en un encuentro con simpatizantes del grupo "Yo por México" en Mérida.



Señaló que el primero de julio de 2018 los mexicanos podrán decir "no" a la corrupción criminal, al robo descarado de recursos públicos, a la manipulación electoral y la compra de votos.



"Decirle 'no' a los que mandan al diablo las instituciones porque no creen en el Estado de Derecho.



"Decir un 'no' a los que excluyen y condenan a los que piensan diferente, a los que perdonan el pasado corrupto porque se le suman", dijo en referencia al presidente de Morena.



Al mencionarlo por su nombre, señaló que Andrés Manuel López Obrador es parte del pasado, aunque también quiera ganarle al PRI.



"Quiere volver a los tiempos del PRI de los años 70, a los errores y horrores de aquellas épocas, al traje viejo que le queda mal a México.



"Hay que decir no a ese pasado", lanzó en un salón del Centro de Convenciones Siglo XXI.



Con ese rechazo al pasado, apuntó, entonces se dirá "sí" al control del erario, al respeto a las personas y al Estado de Derecho.



Al final de su discurso, la panista saludó los intentos de alianza entre diversas fuerzas políticas.



Sin embargo, advirtió que los partidos no deben esperar a que la gente se sume a ellos, sino que éstos deben unirse a la ciudadanía.



"Yo seré implacable con la corrupción, porque lo merece el País", expresó Zavala sin referirse directamente a sus aspiraciones por la candidatura presidencial del PAN.



También reiteró que en su historia personal no hay ningún escándalo de corrupción.