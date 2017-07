Confunde a ciudadanos la legítima defensa

Mientras en algunas colonias ya piensan en adquirir armas, luego de aprobarse una reforma en el Congreso del Estado para aplicar la legítima defensa, en otras desconocen los términos en que puede ser aplicada.

Florencio López, uno de los promoventes de la colocación de rejas en la Alameda, a consecuencia de los robos a domicilios, manifestó que la posibilidad de que los ciudadanos se armen, conllevaría consecuencias negativas a causa de una mala utilización.

“La misma ley establece que nadie puede entrar a tu domicilio sin una orden judicial, es legítimo el derecho de defenderte, pero esto conlleva una consecuencia, la ley está posibilitando a que los ciudadanos se armen, pero la Sedena tiene un riguroso control de esos permisos.

“Es lógico pensar que el ciudadano va a querer armarse, porque cómo te vas a defender. Habrá jefes de familia que adquieran armas para legítima defensa, pero cuántos de los que van a armarse van a usar legítimamente esas armas”, cuestionó.

Juan Rodríguez, uno de los vecinos que colocaron mantas de amenazas a los delincuentes en a colonia Geovillas de los Sauces, también señaló que es un tema delicado.

“Hay vecinos que no tienen armas, es peligroso. Creo que sí se tomará en cuenta (adquisición de armas), es una colonia que no tiene tantos recursos. Y sí, genera violencia , pero eso (los robos) no se acaba. ¿Qué hacemos?, esto es muy triste, ojalá y no pase nada”.

Para la Presidenta de la colonia Álamos Oriente, donde un proceso legal detuvo la colocación de rejas para evitar robos, es necesario que los ciudadanos conozcan cómo defenderse.

“Yo voy a organizar una reunión donde abogados nos hablen de este tema, porque sí es importante”, señaló.

“Como ciudadano debes de saber cómo defenderte. Considero que es una buena medida, siempre y cuando el arma sea para lo que es: proteger su patrimonio y familia, pero puede ser delicado cómo se actúa además de eso”, finalizó.

De ahora en adelante, si un delincuente ingresa a una casa y es sorprendido por el propietario y éste en afán de defender sus propiedades o a su familia lo mata o agrede de forma grave, no podrá ser sancionado por la ley.

Esta semana, los diputados locales aprobaron una reforma al Código Penal para el Estado en materia de legítima defensa, modificación con la que se elimina la responsabilidad en caso de agresión a una persona que se introduce en un domicilio ajeno de manera ilegal. La propuesta fue presentada por el diputado Santiago García López.