Esperan niños que 'Luismi' les dé su visto bueno

Niños y adolescentes de diversas ciudades del País esperan que Luis Miguel los escoja para interpretarlo en su faceta inicial en la serie que prepara Netflix sobre el famoso cantante mexicano.

Así lo expresaron ayer varios de los participantes en el segundo día de casting, efectuado de las 9:00 a las 17:00 horas.

"A mí me gusta mucho cómo canta Luis Miguel, me gustan sus canciones, la actitud que tiene y expresa. Creo que es una oportunidad más para crecer.

"Yo me sentí muy seguro y cuando terminé me dijeron que lo había hecho muy bien", platicó Santiago Sánchez, egresado del CEA (Centro de Educación Artística) Infantil de Televisa y que ha participado en melodramas como "A que No me Dejas" y "Simplemente María".

El actor Santiago Sánchez desea ser elegido para la serie sobre el cantante Luis Miguel.

Como Santiago, Mario Girón, de 10 años, anhela destacar en el mundo del espectáculo, y qué mejor que pudiera ser caracterizando a un artista que admira. Por eso, junto con sus padres, viajó por carretera desde Monterrey para acudir puntual a su cita.

"Yo quiero interpretar a Luis Miguel por su voz y las poses que hace, me encanta cómo canta y también vengo aquí porque mi mamá es una gran fan de él. Creo que es la fan número uno.

"Estuvo estuvo muy divertido estar frente a los productores, después de cantar me pidieron que hiciera una escena, cuando terminé, me felicitaron y dijeron que canto muy bonito", comentó el pequeño.

Mario Girón viajó en auto desde Monterrey para su audición.

Desde que caminaba por la acera, Marcelo Ceballos, de 13 años, llamó la atención de muchas mamás que esperaban a sus hijos, porque, según algunas, se parecía mucho a "El Sol".

El originario de Querétaro aseguró tener la facilidad para actuar y cantar y, pese a que sólo ha participado en obras de su escuela, se sentía muy seguro de poder quedarse con el personaje.

"Hace como un año me dijeron que me parecía a Luis Miguel, y una maestra de la escuela me dijo de las audiciones, me puse a investigar y hoy que venía mi abuela a la ciudad aproveché y me vine con ella", contó.

Los niños seleccionados tendrán que ser valorados por el propio Luis Miguel.

Alfredo Baños, caracterizado como "El Sol".