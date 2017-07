Planeaba regresar, pero Televisa no la apoyará

El programa de comedia con el que Consuelo Duval planeaba regresar a Televisa no será transmitido.



La periodista Lupita Martínez, en su columna de "El Gráfico", reveló la semana pasada que aunque el programa ya casi tenía "luz verde", al final le comentaron que "era demasiado ‘blanco’, que necesitaba algo más vulgarcito, con groserías".



En el programa radiofónico "Todo para la Mujer" se dijo que ya estaban terminados cuatro programadas -con musicalización y edición- pero a punto de salir al aire se decidió que "no va" la emisión, que llevaría por título "El show de Consuelo Duval".



En abril del año pasado, Duval regresó a Televisa.



"Hay vida fuera de Televisa, pero no me gustó", comentó en ese entonces Duval.