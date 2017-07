Ve difícil acabar con corrupción

Erradicar la corrupción y detectarla de forma real en la sociedad actual resulta difícil, pues existen factores que complican la percepción, señaló el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.



Lo anterior, después de que circulara un video en redes sociales sobre un supuesto soborno de dos elementos de Policía, así como los señalamientos de ediles del PRI en el Ayuntamiento, sobre posible colusión de mandos con la delincuencia.



“Es muy difícil a veces dejarse guiar por las redes sociales, en días pasados salía una noticia y después comprueba uno que no tiene ningún fundamento, es muy difícil permear el personal para que no sea corrupto”, dijo.



Indicó que los policías y autoridades emanan del pueblo, de la misma sociedad, por lo que resulta complicado sustraerlos de un mundo de corrupción y decir que por formar parte de un grupo como la policía, ya no caerán en actos de corrupción.



“La tentación es grande, yo no puedo afirmar que sean corruptos, pero tendremos que seguir trabajando mucho, no sólo con los policías, con todo mundo para evitar la corrupción de las personas”, declaró.





Felicita a Arzobispo

Tras el nombramiento de Monseñor Leopoldo González González como Arzobispo de Acapulco, el Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz felicitó al abasolense y le deseó el mejor de los éxitos en su nueva encomienda.



El Obispo recordó la trayectoria de González González, quien llevó su formación en el Seminario Mayor de Morelia y se ordenó el 23 de noviembre de 1975, mismo que fue maestro formador de muchos de los sacerdotes de la Diócesis de Irapuato.



Lo describió como un hombre muy sencillo, espiritual y lleno de Dios, por lo que se dijo alegre del nombramiento hecho por el Papa Francisco, que podrá trabajar bien en esta Arquidiócesis complicada por los retos pastorales, de seguridad y sociales.