Alan Pulido estará fuera dos meses

La ilusión de jugar Copa Oro ha quedado atrás para el delantero mexicano Alan Pulido quien regresará este lunes a México con la tristeza de saber que verá la competencia de Concacaf lejos de sus compañeros.

"Me siento triste la verdad. El objetivo era jugar la Copa Oro con todos mis compañeros, pero esa ilusión queda atrás con mi lesión [fractura húmero derecho]", declaró el delantero mexicano.

El atacante rojiblanco se perderá el arranque del Apertura 2017 con las Chivas, ya que su recuperación tardará cerca de dos meses y medio. "Me dijeron que entre dos meses y medio estaré listo para regresar. Aunque veré con el doctor de Chivas. Esperemos que sea antes", dijo el jugador del Rebaño.

Alan Pulido desconoce si sanará con o sin operación. "Los doctores me recomendaron no operarme, ya que puedo sanar así. Llegando a Guadalajara analizaré la situación con el cuerpo médico de Chivas para ver si es necesaria la operación".

Las muestras de apoyo de familiares y amigos han dado ánimos a Pulido, quien espera ver campeones a sus compañeros. "Me siento tranquilo, desde ayer recibí muchas muestras de cariño. Ya hablé también con Vergara, Higuera, y Almeyda y se sienten tristes".