Banco del Bajío: El gigante que era un pequeño…

El esperado debut del Banco del Bajío fue muy bien recibido el 8 de junio, en el mercado accionario de la Bolsa Mexicana ​de Valores (BMV), con el beneplácito de los inversionistas nacionales y extranjeros.



Según recuerdo, todo inicia hace 25 años: en una comida de amigos, se hablaba de la urgente necesidad e importancia de contar en Guanajuato con un banco regional, que apoyara a la pequeña y mediana industria de la entidad. Sin embargo, la visión de fundarlo se veía algo muy distante, como una idea peregrina… parecida a soñar despierto, pero era necesario hacer los sueños realidad.



Fueron hechos determinantes la relación de uno de los empresarios, Felipe Pablo Martínez, con el entonces secretario de Hacienda, el doctor Pedro Aspe Armella, y el arrojo y decisión del señor Salvador Oñate Ascencio, lo que hicieron posible la gran empresa. Así, también, otros invitados que creyeron en los líderes del formidable reto, se fueron sumando como inversionistas al proyecto.



La institución nació en el año de 1994. Si recordamos, fue un año muy difícil para todos los mexicanos, debido a la peor crisis económica y política en la que se vio envuelto el país. El efecto tequila, fue provocado por la falta de reservas internacionales, ante la huida de capitales, que causó la devaluación del peso mexicano durante la presidencia de Ernesto Zedillo.



La crisis fue mayúscula, y el capitán y la tripulación del joven Banco del Bajío tuvieron que remar contra viento y marea para esquivar los arrecifes de las agitadas aguas, y poder continuar la travesía hasta llegar a un puerto seguro. Otros bancos regionales, que nacieron por esas fechas, naufragaron y tuvieron que cerrar o cambiar de razón social, porque no lograron sobrevivir.



A 25 años de distancia, aquel pequeñito BBajío, de casa, que despachaba en un hogar adaptado a oficinas, en Jardines del Moral, apareció el día 8 de junio en la Bolsa Mexicana de Valores, luciendo como un gigante. Hizo una Oferta Accionaria Pública Mixta Global por el 25% de su capital social.



El precio de colocación por cada acción fue de 29.50 pesos; antes del cierre, las acciones de BBAJIO se colocaban como las más negociadas, con una ganancia de 2.17 por ciento. El monto de la Oferta fue de 9 mil millones de pesos.



De acuerdo a lo expresado por el presidente del Consejo de Administración del Banco del Bajío, el señor Salvador Oñate Ascencio, en la última asamblea de accionistas, los recursos de la colocación se utilizarían para fortalecer el Índice de Capitalización, impulsar el crecimiento de la cartera de crédito y prepagar ciertos pasivos que le implican un mayor costo. La oferta publica se distribuyó entre cinco mil 960 inversionistas.



La salida a Bolsa fue todo un éxito, los elogios en los medios, de parte de analistas y hombres de negocios fueron la nota de la semana: el director de Operaciones de Black Wall Street Capital México, Guillermo Delgado, explicó que la salida del Banco del Bajío, BBajío, “fue muy buena colocación, y a un precio razonable. Es una excelente empresa que hay que mantener en el radar; su sólido crecimiento orgánico, aunado a las alzas en las tasas de interés de referencia, beneficiará el crecimiento de sus márgenes operativos”, consideró.



Añadió que “seguramente la nueva emisora mantendrá sus tasas de crecimiento anual del 15% al 16%, como lo ha registrado en los últimos años, y de esa manera sus acciones tendrán un gran potencial de adquisición.



La actividad bancaria, no solamente tiene como propósito empresarial generar utilidades para sus accionistas, también cumple con importantísimos propósitos de índole social: generar riqueza para la población, trabajo, bienestar para sus miles de empleados, capacitación, oportunidades y financiar éticamente a todos los actores de la economía.



El sistema económico y la economía productiva de una nación no pueden entenderse sin la integración de la banca, que como un poder económico catapulta a empresarios, campesinos, emprendedores y pymes, para generar y reactivar el tejido productivo y económico del país.



BBajío ha seguido la ruta trazada por la visión del Presidente del Consejo de Administración, el señor Salvador Oñate Ascencio: “una institución moderna, de miras altas, apuntando siempre hacia el futuro, para atender y responder a todas las legítimas aspiraciones de empresas y ciudadanos, que articulen el ánimo empresarial con las necesidades del país y el bien común.” Lo anterior, para que se incremente la creación de empleo duradero y de calidad. El señor Oñate insiste en que el del Banco debe de ser fuente de riqueza y bienestar para los ciudadanos.



El Director general, el ingeniero Carlos de la Cerda Serrano, un gran banquero y hombre probo, ha sabido interpretar e implementar la visión y la misión dictadas por el H. Consejo de Administración, con excelentes resultados: un Banco transparente, limpio, profesional y amable, donde fluya el crédito suficiente y oportuno, que converja con las necesidades de México y los ciudadanos: sencillez, cercanía, transparencia y responsabilidad social.



El futuro de México plantea grandes retos y desafíos para BBajío. El éxito en 24 años es manifiesto; ahora, el desafío está en el futuro: Actualmente, cuenta con una red con 295 sucursales y 584 cajeros automáticos, en 78 ciudades del país. Aquel pequeño, BBajío, que inicio con un capital social de 120 millones de pesos, el viernes último pasado, sus acciones en Bolsa cotizaban a razón de 32 pesos, lo que le daría al Banco, en la actualidad, un valor de capitalización bursátil de 37,800 millones de pesos.



Banco del Bajío será juzgado públicamente en el futuro, en función de su transparencia, beneficios y rentabilidad. Pero, no cabe la menor duda que la Institución seguirá avanzando por la vía del éxito, está muy bien preparada para enfrentar cualquier reto hacía el futuro.



Sus fortalezas están en los valores, principios y liderazgo de su Presidente, Salvador Oñate Ascencio, su talentoso Director general, Carlos de la Cerda y el capital humano de todos los que ahí laboran, que será lo que realmente impulse el negocio y crecimiento sostenible, cuidando siempre de sus relaciones con sus clientes y la sociedad a la que BBajío se ha propuesto servir.



“Nosotros somos una institución sumamente flexible en diseñar un traje a la medida de los clientes. Esa es la ventaja de este banco, que además tiene a la Dirección general muy cerquita y atenta al mercado”: Carlos de la Cerda Serrano, Director general de Banco del Bajío.