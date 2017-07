¿De qué se ríe el ex gobernador?

El potro relincha,los burro rebuznan, la paloma hace cú, cú. Manifestaciones de su naturaleza.



Cuando los frailes, en tiempos de la conquista de América, defendieron a nuestros antepasados indígenas, argumentaron que reían, actitud que los diferenciaba de las bestias. O sea que eran humanos y merecían ser tratados como tales.



El tameme cargaba y se le daba trato animal, por ello, para convencer a los Reyes Católicos de la valía del descubrimiento, discípulos del Pobrecillo de Asís ponderaron esa cualidad de los nativos, la risa.



Fue irrefutable razonamiento que, sin embargo, no impuso de inmediato la igualdad entre peninsulares y nativos. Pasarían siglos para que ello se lograra. Lo mismo ocurrió con la negritud traída de allende los mares .En África los apiñaban en galeras de los barcos, igual que animales, así comían y dormían. Dice Pereyra que en el lapso de la conquista subieron a las naves cuarenta millones de personas de las que murieron la cuarta parte por enfermedades propias del hacinamiento y la falta de higiene. Los fallecidos eran alimento para los tiburones.



Al llegar a puerto de venta, eran bañados y exhibidos. El trato era por uno, dos o los que el comprador quisiera; nunca por familias, por eso Yanga (de quien se presume fue príncipe en su tierra) no contó en Veracruz con familia. Al lanzar el primer grito de libertad y hacerse cimarrón, o sea rebelde, lo siguieron los negros como él, pero no ascendientes y menos descendientes.



¿Y a qué este dintel ?. Lo provocó el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.



En Guatemala, en donde se encuentra detenido para ser extraditado a México, fue llevado a la Corte. Lo sobresaliente resultó que de principio a fin de la audiencia, ni un instante dejó de reír ni cuando calificó los cargos que se le imputaron de “vagos e imprecisos”, expresado ello en tono burlón, refieren los medios de comunicación.



¿Qué denota o exhibe la risa?. Generalmente gusto, contento, satisfacción. Puede ser también una burla o manifestación irónica. Si caemos en los ámbitos de la presunción, podría resultar una risa sádica, falsa por lo tanto mofa.



Duarte de Ochoa no es como el personaje de “Reír LLorando”, él no quiere como Garrik que le cambien la receta, sino que se la apliquen. Con ella está feliz.



Si nos viéramos precisados a buscarle una categoría o definición a su risa, diríamos que es cínica, esto es procaz.



¿La razón?. De sobra sabe que no le va a pasar gran cosa, o sea ni aquí y menos allá caerá la justicia sobre él. En Guatemala simplemente se cumplirán los plazos para ser remitido a su país de origen, México. Aquí su proceso resultará largo, en tiempo y formas, recorriendo instancias, presentando pruebas. Y él con su sonrisa cínica, que al fin y al cabo tiene recursos para pasar las aduana de la ley. Si contó con mañas para operar y salió airoso frente a un Congreso que lo debía vigilar y ante colaboradores alcahuetes que apoco hasta recibieron una “pizcacha”, ¿quién o quiénes lo van a delatar?. Las evidencias salen por sí solas, argumentarán los puristas del derecho, sí, es verdad, pero lo hartado y bailado ya nadie se lo va a quitar. Por eso su risa cínica. No tardará en presumir que tiene la frente en alto, como cuando pescaron en Toluca a unos sus personeros, que llevaban portafolio repleto de billetes. Se los recogió preventivamente Hacienda, misma dependencia que luego se los regresó porque le dijeron que eran, esos millones, para pagar una fiesta de pueblo.



Por eso Duarte de Ochoa ríe, porque sabe cómo hacerlo. Su cinismo es de gran alcance.