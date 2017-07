El gran robo de la basura

El Ayuntamiento de León tomó esta semana una decisión valiente: nos libró a los leoneses de un contrato leonino, ventajoso, caro, tramposo, que encarecía el servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos. En este espacio y numerosos que la sociedad civil creó, dábamos cuenta de que el asunto de la basura “olía raro” y que debería replantearse la licitación.



En las economías desarrolladas y en las sociedades inteligentes, donde los recursos son tan escasos que desatan la innovación, los residuos sólidos, la basura, generan dinero. Los mexicanos enterramos la basura al confinarla en rellenos sanitarios, dejando en el proceso poco provecho económico, es decir, tiramos la basura en bolsas para que el problema se pase a otro: el concesionario.



Son muchas las fuentes reales de riqueza: las aguas negras, la energía solar, el viento, los residuos sólidos metálicos y plásticos, los residuos orgánicos para producir composta. En León se trata de que desarrollemos tecnología de reciclamiento de residuos y de generación de energía con ella; se trata de que con el agua podamos financiar a quienes ahorran y el negocio sea no cobrar por vender el agua sino por el ahorro y uso eficiente. Solo que en las ciudades se requiere un enorme consenso y políticas públicas inteligentes y audaces e innovadoras.



En León teníamos un sistema de recolección de basura hecho a la “antigüita” con proveedores locales y que de alguna manera metían al flujo del circulante de la ciudad, los dineros provenientes de las concesiones que les daba el municipio. Es cierto que se requería modernizarlo, pero se recurrió al paradigma tradicional: si no podemos administrarlo, hay que concesionarlo a terceros. Se prometía hacerlo al mismo costo y con mayor calidad. La fórmula parecía buena. Todos ganaríamos. Solo que ganarían la concesión con seguridad, empresas foráneas o extranjeras, hábiles en la tecnología y logística de la recolección de residuos. Y así sucedió y lo que es peor, tuvimos que pagar cientos de millones adicionales por año.



Vicente Guerrero decía que debíamos crear un “sapalito”, una entidad pública que transformara el problema en un recurso. Es decir, que la basura pasara al igual que con el agua en SAPAL, a ser un recurso para crear con el SIAP un motor de generación de recursos financieros para la ciudad. Pero las cosas no fueron tan sencillas de hacer y ya en la anterior administración, la estrategia de concesión, la misma que transfiere a un particular las aguas negras de la ciudad para generar electricidad, mostró sus inconvenientes.



La licitación salió mucho más cara, la ganaron empresas foráneas, dejó sin empleo a las empresas locales, generó problemas sociales y dejó de lado que los leoneses aprendiéramos a procesar la basura, es decir, que nos olvidáramos de la cultura y la tecnología del reciclamiento. No habría criterios de reciclamiento y trabajo con la comunidad para incentivar a los ciudadanos, comités de colonos y fraccionamientos, al separar los residuos. Nos fuimos por el camino fácil y carísimo. Esa es la historia del proyecto fallido de la concesión que ahora muestra también que hubo grandes beneficiados con esos 250 millones anuales que pagamos de más los leoneses.



En este espacio, he comentado resultados de estudios de la Maestría en Medio Ambiente de la Universidad Meridano para el flujo de residuos sólidos en la ciudad. Se muestra que era posible mantener el esquema anterior de empresas locales pero que incluyera beneficios a los generadores de residuos (nosotros los ciudadanos y empresas) generando tecnología local de reciclamiento.



Las evaluaciones de los servicios, es cierto, mejoraron un poco. Investigaciones Meridiano ha medido que con la concesión subieron en los 5 años anteriores, de 7.4 a 7.7, solo que a un enorme sobre precio. El otro aspecto y que nuestro periódico no ha dejado de mostrarlo, es el del beneficio económico que “alguien” tiene por el sobre precio que estábamos pagando anualmente por el servicio de limpieza concesionado. Los mecanismos más comunes son los que devuelven a los políticos que asignan la concesión o el contrato, los beneficios por medio del financiamiento a las campañas electorales, pues los políticos aspiran a más cargos y requieren sus “cochinitos”. El asunto es que no es fácil rastrear la ruta del dinero que se roba. Ni a los Consejeros Electorales del INE nos es posible rastrearlos.



Gracias a que la Contraloría Municipal de León encontró errores en el proceso que dañaban el patrimonio de la ciudad y a la opinión pública, es que se evitó por fin el “robo de la basura”, hecho que es indispensable, aunque no suficiente. Nos habían dejado “colgados de la brocha” con un contrato de 20 años que nos asfixiaba y que provocaba una salida importante de las finanzas públicas que pudieran utilizarse para generar esquemas, incentivos y tecnologías de reciclamiento. Falta es cierto, formar a más especialistas en reciclamiento, falta desarrollar tecnología propia, falta flexibilizar la operación del SIAP, es cierto. Pero hoy toca como sociedad apoyar a la autoridad municipal en esta decisión tan importante y que se evite en el futuro, otro gran “robo de la basura”.