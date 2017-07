Involución en la política criminal de prisión preventiva

En los últimos seis meses hemos sido testigos de los reclamos tanto de la sociedad civil como de los gobernadores de distintas entidades federativas, acerca de la prisión preventiva que no se aplica a los delincuentes que han cometido diversos delitos que anteriormente se consideraban graves y que, consecuentemente, de acuerdo al anterior sistema penal, daba lugar a la prisión preventiva.



Atribuyen esta forma de obtener la libertad por parte de los delincuentes a las disposiciones y beneficios que consagra el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y pretenden revertirlo con modificaciones al artículo 19 de la Constitución Federal.



Para dar un marco de referencia a los amables lectores ya nos habíamos referido en un anterior artículo publicado en este espacio el 7 de mayo de 2017 “Los delitos formales” a una parte de este problema que continúa vigente, y creemos haber explicado claramente la falacia del efecto denominado “puerta giratoria” porque se han difundido casos de algunos delincuentes tanto en Guanajuato como en otros estados que han sido detenidos hasta cientos de veces y cada vez que delinquen, son puestos en libertad; pero ya quedó precisado que esos son errores o del Ministerio Público por no acreditar los antecedentes penales y hacer la respectiva solicitud al Juez para aplicar la medida cautelar de prisión, o del propio Juez benevolente que aún con los antecedentes penales, considera innecesaria la medida cautelar.



Se inició con la propuesta de que los delitos de posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea también se incluyeran en el catálogo de delitos que previenen una detención preventiva oficiosa ; pero de allí en adelante se ha venido una escalada de propuestas desesperadas que vamos a explicar.



Anteriormente en el artículo 194 del entonces Código Federal de Procedimientos Penales se contemplaba un catálogo de más de 50 delitos previstos como graves que obligaban a la prisión preventiva a sus probables responsables. Con motivo del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el artículo 19 de la Constitución previene solamente nueve delitos con prisión preventiva oficia, mismo que entró en vigor el 18 de junio del año 2016.



En aquella gran reforma del año 2008 se explicaba en la exposición de motivos que una de las finalidades de la aplicación de este nuevo sistema garantista, consistía en reducir o disminuir los casos de prisión preventiva para evitar la restricción arbitraria de la libertad a miles de ciudadanos; pero ahora, como lo comenté en líneas precedentes, existen reclamos de diversos sectores para que se amplíe el catalogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, modificando el texto constitucional y aparte de lo que exigen y proponen los Gobernantes Estatales como serían los delitos de posesión, portación y acopio de armas, también se han sumado a que se incluyan los de introducción clandestina de armas; operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero); el robo de hidrocarburos y derivados (huachicoleros); los autotransportistas exigen que también se agregue el asalto en carreteras y caminos; todos los robos calificados, los de robo o de usurpación de identidad; falsificación de documentos o instrumentos de crédito y todas las tentativas de estos delitos.



Pero las peticiones al Poder Legislativo no cesan ahí, porque algunas organizaciones no gubernamentales también proponen que se incluyan con prisión preventiva de oficio todos los delitos contra la administración de justicia y los delitos contra la administración publica (corrupción en general); y para no quedarse atrás, algunas instancias de la Secretaría de Hacienda así como del SAT están considerando también que se incluyan algunos delitos fiscales, como cuando se utilizan instrumentos o facturas falsas para evadir impuestos o defraudar al fisco.



Como se podrá advertir, toda esta tendencia nos retornaría a la política criminal instaurada en el sistema procesal penal ahora denominado Tradicional y ante casi la mitad de los delitos del catálogo anterior estaríamos ante una verdadera regresión y rompimiento de los principios y causas que motivaron la implementación del Nuevo Sistema; además de que al menos en ese aspecto, estaríamos trabajando en realidad con un sistema híbrido o mezclado que tampoco otorgaría congruencia y seguridad jurídica para los gobernados.