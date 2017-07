La Olla: Sheffield contra Éctor

En pie de guerra



La guerra intrapanista por el poder en Guanajuato pinta peor que las batallas napoleónicas.



Hay dos pelotones bien armados, uno con el góber Miguel Márquez al frente y otro por el senador Fernando Torres Graciano.



Márquez apoya con todo a Diego Sinhué para la gubernatura; al doctor Eduardo Sojo Garza para Senador y al diputado local Éctor Jaime Ramírez Barba como candidato a la Alcaldía de León.



En Irapuato aún no decide si la juega otra vez con el actual presidente Ricardo Ortiz pero parece que está seguro de retirarle el apoyo a Ramón Lemus de Celaya y a Ysmael López de San Francisco del Rincón.



En cambio, Toño Arredondo puede sentirse seguro si busca reelección en Salamanca y Ricardo Villarreal en San Miguel de Allende, quienes han hecho más de lo esperado, bajo la mirada de Miguel.



En el otro frente, el senador Torres Graciano con menos recursos, se levanta erguido a cada toque de campana. Le apuesta a regresar a Ricardo Sheffield a la Presidencia de León y apoya a Miguel Salim para Senador.



Malo que Fernando regrese a Juan Manuel Oliva al primer plano de la política porque el ex gobernador tiene tufo de corrupción, despilfarro e intercambio de favores.



Los soldados de cada frente todavía pueden cambiar de bando, por ejemplo, el leonés Héctor López Santillana acude a las citas con Diego Sinhué con interés de pasar otros tres años en la alcaldía. A ver cómo le cae la noticia que no figura en su tropa. No se sorprenda si de pronto aparece hombro a hombro con Torres Graciano y su ex jefe Oliva.



No queda mucho tiempo para elegir el bando, los actuales alcaldes del PAN deben informar a su partido si están interesados en prolongar tres años su reinado. López Santillana siempre habló de su proyecto a seis años, pero los últimos meses ya no parece seguro, dice que lo está pensando. Su círculo de panistas cree que sigue animado a la reelección.



Si la nueva ley electoral obliga a los panistas a jugar León con una mujer tienen lista a la diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos del equipo de Diego Sinhué y la diputada local Libia Dennise García, identificada con el senador Fernando Torres.



La esperanza de Héctor López es que suban sus bonos con el programa de 400 obras y el ahorro de 2 mil 700 millones al demostrar carácter con la cancelación de la transa en la recolección de basura.



A ver cómo sale del concurso para el sistema led de alumbrado público porque desde el inicio despertó sospechas. No hay explicación para gastar 500 millones de pesos cuando podríamos ahorrar 200 millones que le caerían muy bien a las familias de súper bulevares que no tienen banquetas como el Calcopirita y Las Joyas, en donde niños, mujeres y adultos caminan por el lodo.





La triste realidad



Si los 26 alcaldes de Guanajuato que militan en el PAN quieren reelegirse en el 2018, más vale que jueguen a la lotería.



Aunque los 26 fueran competentes y honrados, no pueden prolongarse tres años más porque la nueva ley electoral dice que las mujeres tienen derecho a ocupar la mitad de las candidaturas de cada partido. Y además considerando un equilibrio en la población y en la oportunidad de competir.



Y ni modo, los 26 municipios que gobierna el PAN actualmente en el terruño son comandados por hombres. Ni una dama blanquiazul tuvo la oportunidad.



El rompimiento del dominio de varones no será fácil para el jefe del PAN Estatal, Humberto Andrade.



Para fortuna de los panistas, una de las cualidades del jefe Humberto es la negociación. Todas las batallas las libra con firmeza y respeto, al revés que su antecesor Gerardo Trujillo quien negociaba hasta las suplencias de regidor.



Humberto está listo para escuchar a los panistas, realizar encuestas a la ciudadanía, valorar desempeño, etcétera, de cada uno de los y las suspirantes.



Por hoy el único que lo dice recio y quedito que al ‘son que le toquen baila’ es Ricardo Sheffield quien no se cansa de mantener la mano arriba desde 2015.



A lo mejor por cuidar sus querencias políticas no hace nada por la seguridad de Guanajuato en el Congreso de la Unión. Sheffield eligió como bandera legislativa el tema de El Zapotillo, que es nada menos que garantizar el agua para León, y ahora promueve en redes sociales que regresa a la Presidencia a concluir la Vía Rápida Bicentenario (en Morelos) que inició en su mandato y que no ha tenido continuidad.



Los dos temas, agua y vialidad, son muy importantes para los leoneses, pero ahora lo que más urge es la seguridad. A diario matan impunemente a vecinos, amigos, conocidos y desconocidos, y en ningún caso mueren porque quieren agua o circular más fácilmente.





PRI, fractura en puerta



En el PRI viene también el guiso de la contienda interna para tener candidatos al 2018.



Que los priístas elijan a su ‘gallo’ a Gobernador, puso sobre la mesa el senador Gerardo Sánchez García durante la Asamblea del viernes en Guanajuato, previa a la Asamblea Nacional de agosto.



“El método de elección es lo mejor para definir quién debe ser la candidata o candidato a Gobernador, es donde se demuestra lo que la militancia pide, además de que la pluralidad tendrá carta abierta para participar, es la cancha pareja para quienes tienen aspiraciones”, expresó el exlíder nacional de la CNC.



Gerardo se adelanta a sus adversarios, confiado en tener el control interno del partido, como lo demostró en esa asamblea en la que lo vitorearon sus seguidores.



El dirigente estatal que él apadrinó, Santiago García, ganó una elección interna en abril de 2014 y lo hizo con ventaja cómoda. Además son ellos los que trabajaron la campaña de afiliación de militantes.



Pero para sus adversarios, como el senador Miguel Ángel Chico, el ‘piso no está parejo’ para ir a una elección. Más de uno cree que no trae todas las canicas consigo en el Comité Ejecutivo Nacional si se trata de un registro único, y por eso presionará hasta donde pueda por una contienda interna abierta.



En Guanajuato históricamente, el PRI ha registrado un solo candidato. Eso hace pensar que una contienda interna sería casi imposible.



Pero el tradicional ‘dedazo’ ya no es tan sencillo, ¿qué tomarán en cuenta para eso, cómo evitar heridos? Ya recordamos el bloque cenecista en 2012 tomando las instalaciones del partido estatal -que en ese entonces no controlaban- molestos por la definición de la lista de candidatos a diputados locales.



La nueva delegada del Comité Nacional del PRI, la chihuahuense Graciela Ortiz, pisó Guanajuato el jueves para reunirse con liderazgos del partido y acordar que ya viene la renovación de los consejos políticos municipales y estatal, donde también se ratifican a los candidatos a cargos públicos. Pero en esa primera cita no acudió Sánchez García. La Senadora ya no pudo estar el viernes en la asamblea.



El viernes Gerardo Sánchez se pronunció también por las alianzas electorales con otros partidos y por una reforma de estatutos para que el Comité Nacional no tenga que aprobar la renovación de los órganos de dirección en municipios y el Estado, pues en Guanajuato tienen todo atorado, acusó.



La Delegada con fama de experimentada y dura política ya sabe a lo que viene, una tierra donde no sólo la fractura interna es el sello de la casa del tricolor, sino un trabajo y posicionamiento muy pobre.



Por ejemplo en León es hora que no hay un aspirante que levante la mano con la suficiente energía que contagie a la militancia de que es posible competir para ganar, nadie asoma la cabeza y falta un año. Se hablan de cartas como el exsecretario de Ayuntamiento Martín Ortiz, el delegado federal del Trabajo Jaime Kirchner, o apoyar una figura posicionada del Partido Verde, como el regidor Sergio Contreras.



El PAN tiene hoy en Guanajuato y León todas las de ganar, pero en política la historia no está escrita.





Encerrona de seguridad y fracturas legislativas



La reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad, encabezado por Miguel Márquez, se puso ‘caliente’ entre la oposición y el líder de los diputados locales del PAN, Éctor Jaime Ramírez.



En la encerrona del pasado miércoles entre las autoridades responsables de la seguridad con algunos diputados locales la nota fueron los ‘dimes y diretes’ entre ellos, en un capítulo más de la pésima relación entre panistas, tricolores y verdes.



La reunión comenzó cordial hasta que el médico-político, Éctor Jaime, prendió mecha. Cuestionó al PRI porque su coordinador, Rigoberto Paredes, dice una cosa en Tribuna y otra en las reuniones privadas, y al Verde por la campaña de espectaculares que están colocando en el corredor industrial en el que hace referencia al problema de inseguridad y violencia en León y Guanajuato.



De inmediato respondió la lideresa Verde, Beatriz Manrique, quien ofreció disculpas a los presentes (autoridades militares, de Policía Federal, Cisen, PGR, Procurador Estatal, Secretario de Gobierno, etc.) por desviar la atención a ese tema y puso la artillería ya no en Éctor Jaime sino en el gobernador Miguel Márquez, a quien le recordó que son oposición, y no pueden renunciar a su deber de señalar.



A Márquez le dijo que del PVEM en la actual y anterior Legislatura no le han regateado un peso para seguridad, todo lo pedido, como la inversión del programa Escudo, ha sido autorizado, la reforma legal para castigar la habitualidad y reincidencia se le aprobó en nueve días, además de un exhorto al Congreso de la Unión y una iniciativa para que aprueben la prisión preventiva a quienes porten armas.



El perredista Isidoro Bazaldúa le siguió con un “ahora sí te pasaste Jaime”, le reclamó que él no está para decirle a la oposición qué debe o no decir, que no pueden ser paleros como si todo estuviera bien.



Márquez tomó la palabra para decir que él también es oposición al Gobierno federal, pero es prudente. Y Éctor otra vez tomó el micrófono para decir que Betty se disculpaba por ella no por él, y que no le habían respondido en qué ayudaban los posicionamientos de la oposición a resolver la inseguridad.



Al final reviró, ”si tengo que pedir disculpas me disculpo” y el tricolor Rigo Paredes le respondió que había perdido la cuenta en la Legislatura de disculparlo por sus exabruptos contra la oposición. Y el PRI le reiteró a Márquez lo mismo que le dijo el Verde: que están para apoyar en lo que se necesite.



El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Juan Carlos Muñoz, un día después de haber llamado “ignorantes” a los opositores que pedían otra auditoría a Escudo, mejor habló poco y sereno.



El Gobernador cerró con un llamado a todos para aportar lo positivo para enfrentar el serio problema. Y luego Enrique Avilés, el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, les presentó un esbozo de la campaña que pretenden en breve lanzar como concientización a los padres de familia.



Se trata de mensajes como los de ¿sabes dónde están tus hijos?, ¿qué traen tus hijos en la mochila?, tablas sobre el impacto que causan las diferentes drogas a la salud, entre otros, para los que se apoyarán no sólo en medios de comunicación, sino en planteles educativos, iglesias, y otros canales directos.



El boletín oficial habla que discutieron estrategias preventivas pero nunca expone el Subsecretario que le pagan por ese tema en la Secretaría de Seguridad del Estado, Marco Antonio Rodríguez Vázquez.