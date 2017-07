Matan más en Guanajuato que en Sinaloa

Durante junio, en Guanajuato hubo más asesinatos que en Sinaloa.



am publicó ayer que de acuerdo con el conteo mensual que realiza, durante junio hubo en el estado 178 homicidios dolosos.



De ellos, 100 casos se concentraron en 6 municipios: León (26), Salamanca (22, contra 6 que hubo en mayo), Celaya (20), Apaseo el Alto (14), Pénjamo (9) y Acámbaro (9).



Otros 32 municipios concentraron 78 asesinatos y en 10 no hubo casos: Atarjea, Coroneo, Doctor Mora, Huanímaro, Ocampo, San Diego de la Unión, Santa Catarina, San José Iturbide y Tarandacuao.



Todos ellos no registran ni un homicidio en todo 2017.



En cambio, de acuerdo con información que publicó ayer la cadena de diarios El Debate, durante junio hubo en Sinaloa 172 casos de homicidios dolosos.



“La mayoría de los hechos fueron cometidas por arma de fuego de diferentes calibres, pero siguió predominando el uso del fusil AK-47 o ‘cuerno de chivo’ y las pistolas 9 milímetros”, señaló El Debate.



“En la mayoría de los casos, añade el diario, los delincuentes han actuado con total impunidad, ya que tras cometidos los hechos no se han visto detenciones de las autoridades de Seguridad Pública. La cifra de personas asesinadas por la delincuencia no se ha reducido durante el inicio de este año”.



El conteo publicado por El Debate incluye el brutal enfrentamiento ocurrido anteanoche en los alrededores de Mazatlán, donde el asesinato de dos personas provocó una serie de enfrentamientos con policías y soldados en los que murieron otras 19 personas.



De acuerdo con los datos que ofrece El Debate, durante el primer semestre se contabilizan 883 personas muertas de forma violenta, 4.8 personas asesinadas a diario en promedio.



En Guanajuato, el total de casos durante el semestre fue de 757, 4.1 en promedio durante los 181 días.





Bajan robos en Celaya

Las denuncias de robo a casa habitación en Celaya han bajado 40% durante los primeros cinco meses del año, según cifras oficiales.



Durante el periodo de enero a mayo de este año, se realizaron 145 denuncias ante el Ministerio Público de robo a casa habitación, una disminución del 40% con respecto a las 242 denuncias que se realizaron en el mismo periodo del año pasado, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).



Celaya se encuentra en tercer lugar estatal en este delito, por debajo de León, que lidera esta lista con 501 denuncias e Irapuato, en segundo lugar, con 176.



En Celaya, las denuncias de robos violentos a casa habitación también disminuyeron en 50%, luego de que en los primeros cinco meses del 2016 se denunciaron 26 robos violentos, para este año disminuyeron a 13.



Es decir, en el 9% de los robos a casa habitación que se cometen en Celaya se comete algún tipo de violencia.