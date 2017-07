'Tiene Márquez cualidades suficientes para la Presidencia'

Miguel Márquez Márquez tiene cualidades para aspirar a ser el Presidente de la República en 2018, aseguró Alfredo Ling Altamirano, dirigente del PAN en León, luego de que se le preguntara si el Gobernador estatal debería buscar la Presidencia; sin embargo, consideró necesario esperar los tiempos electorales para definir.

“Hay que avanzar un poquito más, por que la idoneidad comienza por si el personaje quiere o no quiere, a lo mejor puede ser el idóneo, pero si no quiere, no será candidato; pero tiene las características y cualidades suficientes para competir internamente (en el partido)”, señaló.

Tras la visita del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a la ciudad la semana pasada, cuando el izquierdista aseguró no conocer al Mandatario estatal, Ling mencionó que destaparse antes o mucho después tiene sus consecuencias.

“Luego se llevan sorpresas muy desagradables, ustedes se acuerdan quiénes eran los aspirantes y precandidatos a ser el alcalde en León, ya habían descartado a López Santillana y Héctor es el alcalde y todo mundo lo había descartado; tan malos son los encartes como los descartes”, aseguró.