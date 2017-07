Balacera en Playa del Carmen; hay 3 detenidos

La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que tres personas fueron detenidas tras la balacera registrada anoche en Playa del Carmen, que dejó dos heridos.



En un comunicado, la dependencia informó que gracias a la "intervención coordinada de las fuerzas federales, estatales y municipales" se logró la detención de tres presuntos implicados en la colonia Centro, a quienes se les aseguró un arma de fuego.



La dependencia detalló que luego de las 22:30 horas se recibió un reporte a través del número de emergencias 9-1-1 en el que se reportaban disturbios en la Calle 12 con Avenida 10, y se informaba que había dos personas heridas a quienes les fue proporcionado auxilio médico de inmediato.



Al activarse los protocolos de intervención táctica correspondientes, los agentes lograron ubicar y detener a los tres presuntos implicados en los hechos, asegurándoles un arma y posteriormente los trasladaron para su certificación médica e inició de los trámites de su consignación ante la autoridad penal.



Tras la detención, la SSP Quintana Roo reportó que la situación estaba controlada.

Reportan un herido en balacera en Playa del Carmen

Anoche, pasadas las 22:00 horas, una persona resultó herida debido a una balacera registrada en el cruce de la 5a avenida y la calle 12, en el corazón de Playa del Carmen, en Quintana Roo.



El hecho tuvo lugar cerca del sitio en donde operaba el Blue Parrot, en donde el 16 de enero pasado ocurrió una balacera que dejó cinco muertos.



De acuerdo con información de testigos, al momento del incidente, varios bares y restaurantes se encontraban llenos.



"No se escucharon las detonaciones porque la música de Mandala (antro ubicado en la calle 12) estaba muy alta, sólo se veían los destellos de los disparos", explicó Charlie, bartender de un establecimiento del destino turístico a EL UNIVERSAL.



Personas que se encontraban en el lugar señalan que cuatro personas salieron corriendo de la zona de bares y se dispersaron entre las calles.



La situación generó pánico entre los turistas, quienes buscaron dónde resguardarse.



"Nosotros lo que hacemos es intentar calmar a la gente de ahí, yo me salgo de la barra y empiezo a jalar a la gente al fondo del bar", narró Charlie a EL UNIVERSAL y comentó que "uno de mis comensales y amigos se va y después me escribe un mensaje en el que me explica que había una persona con un impacto de bala en el pecho entre el Palazzo y el Thompson, que es en la calle 12, entre la 5a y la 10".



Playa del Carmen, en Quintana Roo, es uno de los destinos turísticos más populares del Caribe mexicano.