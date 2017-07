Hubo 14 denuncias por espionaje que fueron ignoradas

Al menos 14 casos de espionaje contra políticos fueron denunciados ante la PGR entre los años 2003 y 2015. En ninguno ha habido resolución judicial. El lunes, el fiscal especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez, anunció una investigación por el espionaje denunciado por periodistas y activistas ciudadanos luego de que Citizen Lab y R3D acreditaran el uso del programa Pegasus para intervenir sus teléfonos. El expediente se sumará a otros que acumulan polvo en los archivos de la PGR.





2015



Mayo



Lorenzo Córdova



Conversación entre el consejero presidente del INE y Edmundo Jacobo Bonilla, secretario ejecutivo del instituto.



Córdova denunció el hecho y, dos años después, la PGR no ha reportado avances.







2014



Mayo



Isidro López Villarreal



El alcalde panista de Saltillo denunció que sus teléfonos estaban intervenidos, y denunció al gobernador priista Rubén Moreira como presunto responsable.



Presentó denuncia y la ratificó al mes siguiente. La PGR nunca lo contactó.







Junio



Purificación Carpinteyro



Llamada entre la entonces diputada y José Gutiérrez Becerril, inversionista del sector telecomunicaciones.



Tras la filtración, Carpinteyro presentó una denuncia; hasta la fecha no ha recibido alguna notificación de la investigación.







2012



Enero



Josefina Vázquez Mota



Conversaciones entre la precandidata panista a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota y su equipo.



Roberto Gil, coordinador de la campaña, presentó la denuncia. El hoy senador confirma que nunca se le dio seguimiento a su denuncia.







Enero



Armando Ríos Píter y Guadalupe Acosta Naranjo



Los diputados perredistas detectaron micrófonos en las oficinas de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



Presentaron denuncia, la ratificaron. Naranjo afirma que no sabe más de la investigación.







Noviembre



Armando Guadiana



El empresario saltillense Armando Guadiana denunció espionaje y responsabilizó al gobernador Humberto Moreira.



En enero 2017, ya como candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, aseguró que nunca fue investigada su denuncia y que continuaba el espionaje en su contra.







2011



Enero



Claudia Corichi



Conversaciones de la entonces senadora e hija de Amalia García con el entonces candidato a gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.



La senadora presentó denuncia; no se le citó para ratificarla.







2010



Junio



Fidel Herrera



En la campaña por la gubernatura de Veracruz, el PAN dio a conocer conversaciones en las que Herrera organizaba apoyos para Javier Duarte.



Herrera denunció a César Nava, en ese momento dirigente nacional del PAN. Nunca se resolvió la denuncia.







2009



Febrero



Luis Téllez



Purificación Carpinteyro, subsecretaria de SCT, entregó un audio con una llamada de Luis Téllez, titular de esa dependencia. Carpinteyro fue acusada de espionaje, reveló que el audio le fue proporcionado por Héctor Osuna, titular de Cofetel, y que ella entregó la grabación a Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación.



Sólo ella fue citada a declarar, pero nunca concluyó la investigación.







Junio



José Luis Durán Reveles



Llamada telefónica entre el entonces alcalde de Naucalpan y Édgar Olvera, candidato panista a sucederlo en ese municipio.



Durán denunció ante la PGR y fue citado, pero al comparecer no pudo entregar el teléfono intervenido y su denuncia fue desechada.







2008



Junio



Manlio Fabio Beltrones



El entonces líder del PRI en el Senado exhibió un expediente anónimo con transcripciones de sus conversaciones.



El priista acudió a la PGR, se desmanteló un presunto centro de espionaje en el Estado de México, pero no hubo detenidos ni información sobre el fin del caso.







2006



Septiembre



Emilio Gamboa



Llamada del entonces coordinador de los diputados del PRI con el empresario kamel Naciff.



Gamboa denunció que el espionaje provenía del gobierno panista. No tuvo respuesta de la PGR.







2005



Noviembre



Felipe Calderón



Conversación entre La Maestra y el precandidato del PAN a la Presidencia Felipe Calderón.



No hubo resolución de la denuncia presentada por el equipo de Calderón.











2003



Agosto



Elba Esther Gordillo



Se publicó el libro Elba de Troya, con 43 llamadas de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con diversos personajes.



La SNTE presentó denuncia ante la PGR. No hubo seguimiento y Gordillo nunca fue citada a declarar.